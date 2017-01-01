Шизофрения может влиять на здоровье всего тела

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Ученые из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что шизофрения и психозы затрагивают не только мышление и эмоциональные реакции: они отражаются на функциях многих органов человеческого тела. Исследователи считают, что результаты их работы в перспективе могут изменить подход к лечению шизофрении. Статья опубликована в журнале Molecular Psychiatry.Известно, что пациенты с шизофренией в среднем живут на 10-12 лет меньше, чем население в целом. Одна из возможных причин — сильные побочные эффекты препаратов: они могут повышать риск развития многих заболеваний. Например, некоторые лекарства-антипсихотики связывают с набором массы тела и повышенным риском сахарного диабета второго типа. Однако физиологические изменения замечают и у тех пациентов, которые не принимали медикаменты.Авторы новой работы изучили несколько десятков метаанализов исследований шизофрении, вышедших с 1990 по 2017 год. Ученые отобрали 165 статей, посвященных первому психотическому эпизоду (ППЭ) — под этим термином объединяют различные нарушения психических функций у пациентов, которые ранее не обращались к врачу-специалисту. ППЭ может включать галлюцинации, «голоса», бред и нарушения поведения, не поддающиеся контролю.На основе этих данных ученые провели исследование методом «случай-контроль»: сравнили нарушения работы нескольких систем организма у пациентов с ППЭ и контрольной группы людей без него. Исследователи сопоставляли два типа нарушений: расстройства центральной нервной системы (изменения в структуре мозга и балансе нейромедиаторов) и отклонения от нормы в работе других систем — сердечно-сосудистой и иммунной (например, повышенный уровень определенных гормонов, глюкозы или холестерина в организме).Выяснилось, что у пациентов с первым психотическим эпизодом все эти нарушения встречались чаще, чем у контрольной группы. Величина эффекта (effect size) оказалась приблизительно одинаковой для расстройств функций мозга и других органов тела. Такую связь нашли и у тех, кто еще не начал принимать антипсихотики, поэтому лекарства не могли повлиять на нарушения. По мнению ученых, эти данные могут говорить о том, что шизофрению следует рассматривать как заболевание, поражающее все тело пациента, а не только его нервную систему. Дальнейшие исследования помогут выяснить, какие нарушения возникают первыми и становятся причиной психозов.