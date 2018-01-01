Ручной труд убивает мужчин, но не женщин

Мужчины, чья работа требует интенсивных физических нагрузок, значительно чаще уходят из жизни раньше времени даже в том случае, если они сохраняют хорошую спортивную форму. А вот у женщин всё обстоит с точностью до наоборот. Физическая работа среди мужчин увеличивает риск преждевременной смерти. Чем более интенсивные физические нагрузки выдерживают представители сильного пола в связи со своей профессией, тем выше вероятность уйти из жизни раньше времени. Разного рода строители, грузчики, докеры и обладатели других профессий требующих ручного труда, умирают преждевременно на 18% чаще, по сравнению с теми, кто работает в офисах и не поднимает ничего, тяжелее смартфона. Причём исследование показало, что защититься от преждевременной смерти мужчинам не позволяет даже хорошая физическая форма. Как выяснилось, многочасовой повтор одинаковых действий, который наблюдается у мужчин с ручным трудом, производит на организм гораздо более мощное воздействие, чем короткие вспышки физической активности при занятиях в спортзале или пробежках. Вероятность преждевременной смерти у обладателей физической работы выше даже при учёте прочих факторов образа жизни, включая спортивную подготовку, курение и употребление алкоголя. Любопытно, что у женщин подобной зависимости не наблюдается. Более того, ученые даже полагают, что ручной труд позволяет женщинам жить дольше. Как считают исследователи, тяжелая физическая работа подвергает нагрузке сердечно-сосудистую систему, особенно в том случае, если мужчина не получает достаточного отдыха. А вот короткие по продолжительности физические нагрузки, напротив, укрепляют работу сердца и сосудов, продлевая жизнь и защищая от разных болезней.