Штанги и гантели помогают лучше антидепрессантов

Силовые тренировки могут использоваться в лечении депрессии не менее эффективно, чем лекарства для некоторых пациентов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лимерика в Ирландии. Занятия с гантелями и штангами в спортзале могут помочь избавиться от депрессии. Около 8 млн россиян страдают от этого опасного психического расстройства, и многие из них не могут по тем или иным причинам позволить себе эффективную терапию, а также найти лекарства, которые бы им помогли. И вот теперь ирландские ученые доказали, что для некоторых пациентов силовые тренировки будут более эффективны, чем лекарственные препараты. В исследовании приняли участие около 2 000 жителей Ирландии, и для большинства из них регулярные силовые тренировки в спортзале под руководством инструктора привели к существенному уменьшению депрессивных симптомов. МедикФорум напоминает, что с депрессиями могут сталкиваться люди в любом возрасте и в любое время. К сожалению, качественная психотерапия стоит дорого, и некоторые жертвы депрессии не могут ее себе позволить, а лекарства из категории антидепрессантов помогают не всем. Статистика показывает, что ряд пациентов с депрессиями пробуют десятки разных антидепрессантов для того, чтобы найти по-настоящему эффективные, а у некоторых этого просто не получается. Устойчивая к лечению депрессия является основной причиной нетрудоспособности в США и многих других странах. Более качественная профилактика и лечение депрессии помогли бы России сэкономить миллиарды рублей, которые тратятся на терапию и оплату больничных листов, а также теряются из-за нетрудоспособности. Однако количество жертв депрессий постоянно растет в последние годы. Результаты этого исследования говорят о появлении нового перспективного метода борьбы с самым распространенным психическим расстройством в мире. Отметим, что и ранее исследователи связывали регулярные физические нагрузки с уменьшением симптоматики депрессии.