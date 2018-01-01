Опасные сигналы: как определить первые признаки инсульта

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Согласно отчетам медиков, инсульт оказался на третьей позиции среди наиболее частых причин смерти. Притом чаще всего такие пациенты гибнут от “тихого” варианта этого заболевания. Распознать проблему бывает очень трудно, поэтому эксперты составили список признаков инсульта, знание которых может спасти жизнь.Значение“Тихий инсульт” или же ишемическая атака чаще всего наблюдается при закупорке сосуда, когда оторвавшийся тромб проникает непосредственно в среднюю мозговую артерию. Примерно в 37% случаев указанное заболевание может приводить к смерти пациента. УсталостьЧтобы не стать частью статистики следует обращать внимание на свое самочувствие или здоровье своих близких. Например, первым признаком инсульта становится усталость и дезориентация, когда острое ощущение бессилия сохраняется в течение длительного отрезка времени. УлыбкаНаиболее явным признаком “тихого инсульта” является улыбка, притом проверить последнюю достаточно просто. Если одна из сторон лица остается безучастной при улыбке, нужно срочно вызывать медицинских работников. КонечностиЧеловек, который перенес ишемическую атаку не может в одновременном порядке поднять обе руки, притом чаще всего вниз может самовольно опускаться левая рука. Об опасности, кроме того, способны сигнализировать трудности при ходьбе и когда человек не может контролировать свои конечности. Зрение и беспокойствоПострадавшие от “тихого инсульта” граждане делятся, что примерно за неделю до наступления приступа они сталкивались с нетипичными для себя проблемами со зрением. Также выступать одним из тревожных сигналов способны частичная потеря зрительных способностей, резкое развитие близорукости или дальнозоркости. Эти процессы могут идти в паре с усиленным ощущением общего беспокойства. ПредотвращениеИз-за ряда факторов современной жизни очень многие граждане рискуют пострадать от “тихого инсульта”, поэтому его признаки нельзя игнорировать. Чтобы предотвратить возникновение проблемы, не следует пускать на самотек уровень холестерина в крови и содержание сахара. Не менее важно следить за тем, чтобы кровяное давление не выходило за пределы нормы. Занятия спортом на регулярной основе способны помочь в укреплении стенок сосудов. Отказ от курения и вредных продуктов, кроме того, эффективны в снижении риска развития ишемической атаки до минимальных показателей.