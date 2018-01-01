Стоматолог: неприятный запах изо рта сигналит об опасных болезнях

Ставший вдруг неприятным запах изо рта может быть симптомом крайне опасных болезнетворных процессов, скрытно протекающих в организме человека. Стоматолога Салтанат Усенова порекомендовали не оставлять без внимания изменения в запахе изо рта, не считать их мелочью, которая не стоит обращения к врачу за обследованием, об этом пишет «Версия Инфо». Стоматолог назвала несколько причин, по которым может возникать неприятный запах.«Появление неприятного запаха при дыхании и говорении может быть связано с тем, что человек недостаточно хорошо пользуется средствами гигиены, плохо питается, часто употребляет кофе, газированные напитки, алкоголь или табак», - констатировала специалист.По словам стоматолога, все вышеперечисленные проблемы легко исправляются с помощью более тщательного ухода за полостью рта, коррекции питания и употреблении достаточного количество чистой воды (она обеспечивает оптимальное увлажнение слизистых, что важно для здоровья полости рта). В большинстве случаев (85%) неприятный запах связан все же с больными зубами и деснами, - в частности с наличием периодонта, кариеса, повреждений и воспалений слизистых, отметила Усенова. Кроме того, подобный запах может быть признаком соматических заболеваний - сахарного диабета, болезней печени и желудочно-кишечного тракта, почечной недостаточности. В 8% случаев галитоза его вызывают ЛОР-заболевания. Как понять, что неприятный запах изо рта требует обращения к врачу, а не связан с временными обстоятельствами – специфической кухней, сухостью рта? Запомните: если появившийся без видимых причин запах держится более 24 часов – это серьезный повод посетить медучреждение. Ранее МедикФорум писал о том, какие доступные средства помогают победить галитоз и поддерживать хорошее дыхание.