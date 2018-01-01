Какие морепродукты опасны для здоровья

Польза морепродуктов ни у кого не вызывает сомнения. Это настолько въелось в наше подсознание, что мы даже не пытаемся подвергнуть сомнению качество морской гастрономии. Между тем во всем мире экологи и врачи бьют тревогу по поводу загрязнения морских акваторий отходами промышленности производства, заражения и – часто на этой почве – мутирования морских обитателей, которые в таком виде отражаются на здоровье людей самым непредсказуемым образом.Имя Курда Оддекалва, вероятно, скоро станет нарицательным в Норвегии. А среди фермеров, выращивающих норвежский лосось в искусственных водоемах, – это имя уже страшилка. Основатель норвежского Союза охраны природы эколог–активист Курд Оддекалв уже много лет ведет войну с хозяйствами, выращивающими лосось. То, как фермеры это делают, Курд считает варварством, а произведенную рыбу – самой токсичной едой в мире.Активист считает ситуацию с рыбой в его стране катастрофической. Связано это, по его словам, с условиями разведения лососевых. На маленькой ферме в год производится до двух миллионов (!) особей. Из-за сильной скученности рыба болеет. Некроз поджелудочной железы, инфекционная анемия стали нормой для выращенной в неволе рыбы. На стол в любой стране мира она идет именно в таком состоянии. Люди, зарабатывающие на ее продаже, делают все возможное, чтобы эта информация не дошла до потребителя.Обнародовать всю правду о норвежском лососе Курду Оддекалву помогли французские журналисты Николя Даниель и Луи де Барбейрак. Они предприняли многомесячное плавание с целью изучения изнутри рыбной индустрии. Норвегия, Дания, Швеция, а еще вьетнамские поставщики искусственно выращенной морской рыбы – все увиденное нашло отражение в их фильме. В нем, к примеру, использованы записи Курда Оддекалва, где хорошо видно, как работники рыбоводческих ферм выливают в водоемы с рыбой бочки пестицида, который «славится» своим нейротоксическим воздействием. При этом на самих рабочих надеты защитные костюмы и противогазы, что, вполне естественно, наводит на мысль о ядовитой природе вещества, с которым работают люди.Делается это с целью обезвредить рыбу от множества заболеваний, которые просто не могут не возникать в таких условиях. К больной рыбе добавляются отравляющие вещества, которые и делают ее мясо, как сказал Курд Оддекалв, самым токсичным в мире.С этим согласен и токсиколог из Франции Жером Рюззен. Он провел исследования норвежского лосося и сделал заключение об очень высокой степени его загрязнения. По утверждению французского токсиколога, эта рыба в пять раз превышает показатели по вредности и токсичности по сравнению с любыми другими морепродуктами.Однако если вы надеетесь найти здоровые морепродукты, добытые в открытом океане, то это – пустая затея. Развитие промышленного производства во всем мире никак не могло не отразиться на морских глубинах. Попадающие туда нефтяные и прочие промышленные продукты переработки не оставили никакой надежды на вылов нормальной рыбы. Специалисты Орегонского университета (США) предостерегают от регулярного потребления морепродуктов, выловленных в открытом море, так как в них содержаться яды и токсины, способные нанести непоправимый вред здоровью.Ученые университета Орегоны связывают это еще и с глобальным потеплением, ведущему к все возрастающему количеству токсинов, которые затем накапливаются в теле моллюсков. Установлена прямая связь между повышением температуры воды в океане и увеличением количества домоевой кислоты. Этот яд, который еще называют «кислота зомби», вызывает амнезию при отравлении моллюсками. В зоне риска – мидии, сардины, морские гребешки, креветки.Ряд морских обитателей активно накапливают в своем организме ртуть. Ученые Гарвардского университета после ряда исследований назвали «самых ртутных» обитателей морей: это кафельник, акула, меч-рыба, королевская макрель. А любимого многими длинноперого тунца они же рекомендуют есть беременным женщинам и детям не более 170 грамм в неделю.Помимо ртути, гарвардские ученые обнаружили в морских обитателях большое содержание свинца, которое увеличивает риск возникновения ревматоидного артрита, аутоиммунных заболеваний, системной красной волчанки и других.Особо стоит опасаться любителям употреблять моллюски в сыром виде. В 1988 году в Китае это привело к эпидемии желтухи. Ученые различных университетов США занялись исследованием вспышек гастроэнтеритов, которые периодически возникают после посещения американцами японских ресторанов. Выяснилось, что заражение моллюсков инфекциями, свойственными человеку, происходит из-за безответственности самих людей. Канализационные стоки крупных городов часто не проходят должной обработки. Попадая в море, они разносят инфекции людей, заражая этим морских обитателей. А те, в свою очередь, накапливая вирусы у себя в организме, затем возвращают их людям. Помимо гепатита, гастроэнтеритов, обитатели морей разносят инфекцию Норфолка, ротавирусную, аденовирусную, энтеровирусную инфекции.Российский институт морских биологических исследований, изучив пробы воды, донных осадков, состояние их обитателей, включая моллюсков, рыбу, ракообразных в Черном море, сделал заключение о заражении патогенными вирусами до 87 процентов обитателей. У 24 процентов мидий, выловленных в Черном море, выявлены все те же ротавирусная, аденовирусная, энтеровирусная инфекции. Более того, у черноморского дельфина (афалина) обнаружен гепатит С.И напоследок информация для тех, кто считает, что черви, гельминты, аскариды водятся только в речной рыбе. Не надейтесь. Япония, где самое высокое потребление морской рыбы – один из мировых лидеров по заболеваемости анизакидозом. Личинки круглых червей содержатся почти в 100 процентах сельдевых Северного и Балтийского морей. Суши из окуневых, лососевых, тресковых гарантируют «новоселов» в вашем организме. Чтобы этого не произошло, навсегда откажитесь от употребления рыбы, не прошедшей тепловую обработку.