Брекетам все возрасты покорны: вся правда о лечении

Роберт Джей Кейм — редактор авторитетного клинического журнала, посвященного ортодонтии, заявил: «Время, когда ордонтическое лечение считалось детским — ушло. Сегодня возросло число взрослых пациентов, которые нуждаются и проходят лечение брекетами». Об особенностях такого лечения, показаниях, противопоказаниях, стоимости и достигаемых результатах расскажет MedAboutMe.Брекетам все возрасты покорны?Ушло уже то время, когда считалось, что ставить брекеты взрослым не имеет смысла, что это длительное и дорогостоящее лечение с призрачными результатами. Увеличение числа пациентов в кабинете ортодонтов — лучшее доказательство обратного.Объяснить подобный рост можно по-разному. Стоматологи выделяют 4 причины, которые привели к увеличению спроса:санитарное просвещение. Доступная информация о способах, методах и необходимости лечения. Пациенты становятся грамотными в области медицины и все чаще задают вопросы о состоянии прикуса; улучшенные возможности лечения. Ортодонтия — относительно молодая отрасль стоматологии, которая динамично развивается и пополняет багаж знаний. Постоянно появляются новые методы лечения, решающие даже самые сложные задачи; понимание связи состояния прикуса и внешнего вида пациента, а также работы всей челюстно-лицевой системы и организма в целом; желание пациентов сохранить собственные зубы, даже в почтенном возрасте.Отдельно принято говорить о маркетинге. В США ортодонтическое лечение более популярно, и объем пациентов больше, в сравнении с Европой. Во многом стоматологи видят в этой разнице маркетинговый след.Потенциальные взрослые пациенты: кто они?Всех взрослых пациентов стоматологи условно делят на 2 группы: молодые — от 18 до 40 лет и взрослые — после 40 лет. В каждой возрастной группе можно выделить характерные причины, которые привели в кабинет ортодонта.Факт!Около 40% пациентов даже не подозревают о наличии патологий прикуса, так как внешне зубы кажутся ровными. А последствия, которые возникают в результате патологии, списывают на другие причины.Молодые пациенты — те, кто с профессиональной точки зрения должны были пройти лечение еще в детском возрасте, но в силу каких-либо причин это не было осуществлено. Речь идет не о явно выраженных патологиях прикуса, а о малозаметных, которые могут еще показать себя: краудинг (скученность зубов), оверджеты (вертикальное перекрытие рядом стоящих зубов) и другие. Со временем, в силу возрастных изменений, такие патологии становятся только заметнее.Необходимость в лечении у взрослых пациентов связана с более разнообразными причинами:вторичная адентия — потеря одного или нескольких зубов после их прорезывания в результате осложнений кариеса, некариозных поражений или травм; возрастные изменения, стираемость зубов, изменения в работе височно-нижнечелюстного сустава, которые влекут за собой ряд еще более серьезных патологических изменений; болезни пародонта — комплекса тканей, удерживающих зуб на своем месте. Такие патологии как пародонтит или даже пародонтоз ведут к изменению положения зубов относительно друг друга (подвижность, веерообразное расхождение), что в итоге влечет за собой патологии прикуса; прорезывание зубов мудрости, когда для них недостаточно места. Их появление в полости рта способствует смещению зубов и формированию скученности.Взрослых пациентов с личным желанием изменить прикус выделяют в отдельную группу. Эстетика играет важную роль в понимании необходимости лечения и мотивации пациента.Курош Маддахи — «звездный» стоматолог пациентами которого были и есть селебрити, политические деятели США и сильные мира сего. Основная его работа связана с антивозрастной стоматологией. Доктор провел исследования и доказал на практике, что состояние прикуса и всей челюстно-лицевой области влияет на внешний вид пациента, а кроме того, указанные проблемы могут старить.Маддахи показал, что такие возрастные изменения, как мимические морщины, впалость щек, изменение линии улыбки, подбородка и Y-зоны, формирование глубоких носогубных морщин, старение кожи, связаны с изнашиванием челюстно-лицевой области.На практике он продемонстрировал, что при исправлении патологии прикуса, восстановлении его высоты, коррекции состоянии пломб и многих других нюансов удается не только улучшить качество жизни пациента, но и омолодить его. Маддахи утверждает, что профессионально и в полном объеме проведенное лечение оказывается более эффективным в вопросе омоложения, чем лифтинг. Примечательно, что его результаты долговечны и не идут ни в какое сравнение с салонными процедурами.Показания к лечению брекетами Факт!Единственное, чего не может современная ортодонтия — переместить зуб верхней челюсти на нижнюю, без использования хирургических методов.Показания к ортодонтическому лечению сводятся к устранению любых патологий прикуса, даже длительно существующих и незаметных непрофессионалу:устранение промежутков между зубами или их скученности; «вытягивание» ретинированных зубов (когда они находятся в толще челюсти в неправильно положении), их возвращение в стройный зубной ряд, изменение положения дистопированных зубов (когда зуб выходит из линии зубного ряда в щечную или язычную/небную сторону), оверджетов (вертикальное перекрытие одного зуба другим), овербай (горизонтальное взаимоотношение между зубами в переднем отделе) и др.; стимуляция роста челюсти, изменение ее формы, следовательно, черт лица; исправление неправильного смыкания челюстей, когда создается чрезмерная нагрузка на височно-нижнечелюстной сустав. Кстати, лечение при помощи брекетов, нередко используется в составе комплексной терапии дисфункций сустава; улучшение эстетики лица: коррекция профиля и др.Ортодонтические виды лечения, в том числе и использование брекет-систем, назначаются как подготовительный этап перед имплантацией или протезированием.Комментарий экспертаВысоцкий Александр, хирург-стоматолог, ММАУ Стоматологическая поликлиника №1, г. ТюменьПрирода не терпит пустоты. И при длительном отсутствии зубов можно заметить, как соседние зубы стремятся заполнить пустоту — начинают смещаться по отношению друг к другу. Среди стоматологов такое явление получило название «синдром Попова — Годона».Смещаются не только рядом стоящие зубы, но и антагонисты. Для примера: у пациента более года отсутствует второй премоляр («пятерка»), за это время расположенные рядом первый премоляр и первый моляр начинают наклоняться коронками друг к другу, «выдвигается вниз» и первый моляр верхней челюсти.Такое положение зубов — препятствие для протезирования и имплантации. Для возможности последующего протезирования стоматологами назначается ортодонтическое лечение — брекет-системы. Вопреки распространенному мнению, их не придется носить длительно, годами — достаточно всего лишь нескольких месяцев. Но конкретный временной промежуток лечения может назвать только ведущий стоматолог, после анализа многочисленных факторов.Противопоказания к лечению брекет-системамиКак и любая медицинская процедура, лечение брекетами имеет противопоказания. Причем, их можно условно разделить на абсолютные и относительные.Абсолютные — это те, при наличии которых установка брекетов невозможна: серьезные психические заболевания пациента, когда он просто не может адекватно оценивать и понимать цели лечения и его необходимость. Абсолютным противопоказанием можно считать наличие болезней, когда нарушены процессы перестройки и восстановления костной ткани.Более обширна группа относительных, то есть временных противопоказаний:наличие кариеса, его осложнений, проще говоря — несанированная полость рта; низкий уровень гигиены: показатели определяются по специальным стоматологическим индексам и при личном контроле врача, когда пациент чистит зубы в кабинете, перед врачом - контролируемая гигиена полости рта; болезни десен. Опасность представляет пародонтит — воспалительно-дистрофическое заболевание тканей, удерживающих зуб на своем месте. При пародонтите происходит убыль костной ткани челюсти, она становится менее плотной, отмечается подвижность зубов. Перемещение зубов может спровоцировать обострение болезни. Но есть и обратная сторона медали: иногда без ортодонтического лечения можно просто потерять зуб (или зубы); аллергия на материалы, используемые при лечении. Сегодня у стоматологов существует широкий выбор материалов, в том числе и гипоаллергенных. Комментарий экспертаРогова Наталья Михайловна, ЦНИИС и ЧЛХ, г. МоскваДля пациентов полной неожиданностью оказывается необходимость подготовительных мероприятий перед постановкой брекет-систем. Но ни один уважающий себя врач, заботящийся о здоровье своих пациентов, не начнет лечение без предварительной санации полости рта и профессиональной гигиены до тех пор, пока сам пациент не научится правильно и полноценно ухаживать за зубами и деснами.Конкретные этапы подготовки зависят от множества факторов. Многие ортодонты самостоятельно расписывают план лечения и буквально «за ручку» ходят по стоматологическим кабинетам со своим пациентами.Лечение брекетами и процесс исправления прикуса — сложен, в ходе лечения участвуют сразу несколько стоматологов:ортодонт контролирующий лечение; пародонтолог оценивающий состояние тканей пародонта, составляет прогноз перед лечением, принимает все необходимые меры по профилактике возникновения осложнений; гнатолог оценивает состояние зубочелюстной системы как единого целого. Основная задача врача этой стоматологической специальности — следить за состоянием височно-нижнечелюстного сустава и не допустить его дисфункций, а также других болезней полости рта; ортопед, имплантолог. Если говорить о взрослых пациентах, то чаще всего, после ортодонтического лечения следует этап протезирования; хирург. При некоторых видах патологий и особенностей строения челюстно-лицевой области без хирургического лечения сложно обойтись. Хирург проводит удаление зубов или составляет прогноз лечения при наличии старых травм. Часто задаваемые вопросы о брекетахНесмотря на доступность информации, среди пациентов еще есть волнующие их вопросы, касающиеся длительности и стоимости лечения, эстетической стороны и возможных последствий.Сколько продлится лечение?Ни один стоматолог не скажет точный срок лечения. Ведь все зависит от многочисленных факторов, в число которых входят: состояние полости рта, самой проблемы, желаемые результаты, анатомо-физиологические особенности конкретного пациента, возраст и др.Однозначно можно сказать одно — ортодонтическое лечение процесс длительный, и взрослые пациенты должны быть готовы к нескольким годам ношения брекетов.Какие виды брекетов существуют?«Эволюция» брекетов идет семимильными шагами, сегодня пациентам предлагают широкий выбор брекетов, имеющих свои особенности и преимущества. Их принято различать по месту их расположения.Лингвальные брекеты расположены с язычной или небной стороны зубов, не видны при улыбке и разговоре. Материалы изготовления: сплавы золота, металлы, реже пластмасса.Вестибулярные расположены с внешней стороны, видимы при разговорах, улыбке. Материал изготовления: металлы, металлы с тефлоновым покрытием, пластмасса, керамика, сапфировые и др.Для пациентов щепетильно относящихся к своему внешнему виду, бюджетным вариантом могут стать сапфировые брекеты. Они выполнены из искусственных сапфиров, которые сливаются с эмалью и незаметны. Для большей незаметности через сапфировые брекеты пропускают прозрачную ортодонтическую проволоку.Среди VIP-пациентов популярны брекеты с драгоценными камнями. Различные виды драгоценных, полудрагоценных камней и страз устанавливается на замок брекетов, входящих в линию улыбки.Цена на брекетыЦена на брекеты формируется, исходя из многочисленных факторов: вид крепления, материал, наличие дополнительных девайсов (стразы / камни), квалификации врача, самой клиники и региона проживания.Сложно установить даже среднюю цену по России, в каждом регионе есть существенные отличия.По Москве и Московской области средняя цена следующая:металлические брекеты: от 40 до 100 тысяч рублей; пластмассовые: 75-125 тыс. рублей; керамические: 100-180 тыс. рублей; сапфировые: 100-250 тыс. рублей; лингвальные: 150-300 тыс. рублей.Вышеперечисленные цифры не отображают всю стоимость лечения, и окончательный счет может оказаться гораздо больше.Брекеты и кариес неразлучны?Ношение брекет-систем рассматривают как предрасполагающий фактор для формирования кариеса и его осложнений. Сама конструкция затрудняет качественное очищение поверхности зубов от налета — провокатора патологии.Бактериальный налет скапливается вокруг замка брекетов. Прочно загерметизированный под ним участок эмали лишается части питания и насыщения минералами, содержащимися в слюне. Все эти факторы повышают риски развития кариеса, но им вполне можно противостоять.Крайне важно поддерживать гигиену полости рта на высоком уровне. После постановок брекетов уже недостаточно использовать лишь стандартные средства ухода за полостью рта: зубную щетку и пасту. Обязательно использование дополнительных.Особенности ухода за полостью рта при ношении брекетовК числу дополнительных средств и предметов гигиены относят:ершики для зубов. Специальные насадки на щетки в виде ершиков, позволяющие качественно очистить поверхность зубов под проволокой и область вокруг замка; ирригаторы — бытовые приборы, улучшают качество чистки зубов. Вода или специальные растворы, подающиеся под давлением, удаляют зубной налет из труднодоступных мест; бальзамы, ополаскиватели. Они способны смывать болезнетворные бактерии с зубов, создавать условия, которые будут мешать их размножению и провокации болезней полости рта.Кроме правильного выбора средств и предметов гигиены, нужно научиться правильно ими пользоваться. Помощь в этом окажет лечащий стоматолог или врачи из кабинета профилактики.С какими сложностями можно столкнуть до и после?С неприятными неожиданностями пациенты сталкиваются еще на этапах лечения, а также после него. Первая проблема, с которой можно столкнуться — боль. Обычно она ноющая, не сильно выражена, но приносит неудобства пациентам. Пугаться неприятных ощущений не стоит, они ожидаемы и легко объяснимы. Перемещению зубов способствует давление, оказываемое брекетами, именно оно вызывает соответствующие реакции.Нарушение дикции — также одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются пациенты, особенно при ношении лингвальных систем. Данная проблема имеет временный характер и исчезает через несколько недель или месяцев.Самое нежелательное и опасное последствие — формирование патологических пародонтальных карманов, и их инфицирование. Мягкие ткани на перемещение зубов реагируют легко, сложнее дело обстоит с костными. Иногда они просто не успевают адекватно реагировать и восстанавливаться. В итоге формируется патологический карман, в который проникает инфекция. Отсутствие адекватного лечения патологических карманов может стать причиной потери зуба/ов. Современная ортодонтия – это тонкое переплетение лечения и искусства. Составление этапов лечения напоминает игру в шахматы. Только здесь продумывать нужно не несколько шагов вперед, а всю партию.