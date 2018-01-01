Контакт с курильщиком признан опаснее пассивного курения
«Общение или совместное проживание с курильщиком может быть опаснее, чем пассивное курение, поскольку сам курящий является источником и распространителем токсичных веществ. Когда только что покуривший человек заходит в помещение мелкие частицы таких веществ поднимаются и начинают циркулировать по воздуху», - сообщили, в частности, научные специалисты в публикации журнала Science Advances.
По словам исследователей, химические микроскопические вещества, образуемые как продукты горения при курении сигарет, оседают и надолго остаются на волосах, открытых участках кожи, а также на одежде курящего человека. Если в помещении есть вытяжка или вентилятор, то продукты горения, которые распространяет вокруг себя курильщик, быстро разлетаются по всему зданию, предостерегли эксперты. Ученые анализировали качество воздуха в школьных зданиях. Эта экспертиза показала, что 29% всех частиц, присутствующих в воздухе классов, где занимались некурящие дети, составляли вещества, образуемые в результате курения. Ранее МедикФорум писал о том, что учеными был сделан вывод о чрезвычайной опасности продуктовых тележек в магазинах для здоровья людей.
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