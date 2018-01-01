Гипертонический криз: первая помощь и профилактика повышения давления

Внезапное резкое повышение артериального давления называется гипертоническим кризом. Люди с повышенным давлением (хронической гипертонией или артериальной гипертензией) контролируют свое кровяное давление с помощью тонометров и принимают специальные медикаменты. Однако в жару частота гипертонических кризов возрастает, как не следи, тому же такой приступ резкого повышения давления может возникнуть не только у гипертоников.Как и почему возникает гипертонический кризПри гипертоническом кризе, поимо резкого повышения давления, человек чувствует тошноту, головную боль, боль в области сердца, может резко вспотеть. У каждого человека свои индивидуальные особенности, поэтому показатели артериального давления (АД) при кризе могут быть разным, не обязательно АД «зашкаливает». Спровоцировать гипертонический криз у людей с гипертонией может не только жара или повышенная влажность воздуха, но и перерыв в лечении и самостоятельное прекращение приема препаратов, назначенных кардиологом, отклонение от диеты (прием алкоголя, избыточное употребление соли, копчености, соленья, жирная и жареная пища в рационе).Также у людей, которые не имеют проблем с сердцем и сосудами, резкий подъем АД может быть вызван стрессовой ситуацией, избыточными физическими нагрузками, алкоголем, проблемами в работе почек, употреблением ряда медикаментов (особенно гормональных). На фоне резко меняющейся погоды, когда днем на улице жарко, а ночью – довольно прохладно, данные факторы могут увеличить риск развития гипертонического криза.Первая помощь при резком повышении АДПри неосложненном кризе, когда человек помимо повышения АД чувствует учащенное сердцебиение, ему не хватает воздуха, руки дрожат, важно успокоить его, усадить или уложить в удобное положение, обеспечить доступ воздуха. Если пострадавший гипертоник – то важно знать, какие препараты он принимает и есть ли у него при себе лекарства. Если человек уже принял медикаменты, то повторный их прием может привести к обратной реакции: АД упадет ниже нормы и ритм сердца нарушается. Медикаменты начинают действовать не сразу, а минут через 20. Также гипертоникам, особенно при появлении отеков, снизить высокое АД помогают мочегонные средства.При неосложненном кризе давление в среднем снижается через полчаса-час, но контроль за состоянием и АД следует продолжать еще в течение 6 часов, обеспечив пострадавшему полный покой. В любом случае кардиологи отмечают необходимость обращения за медпомощью. При вызове «скорой» диспетчер обязан уточнить, измерено ли АД, каковы точные симптомы у пострадавшего и, в зависимости от симптомов, направит либо «скорую», либо «неотложку». Осложненный гипертонический криз с рвотой, онемениями рук, ухудшением зрения может привести к инфаркту миокарда, отеку легких, острому нарушению мозгового кровообращения. Поэтому люди с такими симптомами нуждаются в срочной госпитализации.Профилактика гипертонических кризовЕсли вы – гипертоник и врач назначил медикаменты, то принимайте их постоянно. Даже если АД нормализовалось, отмена лекарств может вызвать гипертонический криз. Если лекарства не помогают, то следует обратиться к своему кардиологу, он пересмотрит схему лечения. Важно не только контролировать давление с помощью тонометра и своевременно принимать лекарства, но и соблюдать рекомендованный врачом рацион, не переутомляться, не находиться на жаре длительное время, особенно без головного убора.Избежать развития гипертонии и, в дальнейшем, гипертонических кризов, как бы банально это не звучало, помогут рациональное питание и отказ от вредных продуктов – фастфуда, полуфабрикатов, жирной и жареной пищи, курения, снижение количества употребляемого алкоголя и регулярная физическая активность.