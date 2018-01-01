Самые полезные для здоровья продукты: составлен рейтинг

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Специалисты составили список самых полезных продуктов, которые содержат нужные для организма микроэлементы и легко усваиваются.Эксперты Европейской ассоциации диетологов и гастроэнтерологов уверенны, что в рационе у каждого человек должны быть эти 10 продуктов.Так, на первой позиции оказались - помидоры. Их ценность - в большом количестве активного антиоксиданта ликопина, клетчатки и калия. Благодаря антиоксидантным свойствам помидоры (а также томатный соус, приготовленный из них) помогают организму бороться с раковымы клетками, также они полезны для сердечно-сосудистой системы и помогают понизить артериальное давление.На втором месте - овсянка, в которой много растительных белков, клетчатки, витаминов группы В и растворимых пищевых волокон. Употребление овсяной каши защищает от повышенного давления, очищает пищеварительную систему от токсинов. Есть овсянку рекомендуется 1-2 раза в неделю по утрам.Плоды киви заняли третью позицию в рейтинте. Эти фрукты содержат витамины А, С и Е, их семена - жирные кислоты омега-3. Киви помогают поддерживать здоровье сосудов, артериальное давление, также они ускоряют обмен веществ и помогают худеть.Четвертое место рейтинга получил виноград. Виноград темных сортов замедляет процессы окисления в организме, что защищает от появления злокачественных новообразований. Также виноград крайне полезен для сосудов - он мешает образованию тромбов.На пятом месте рыба и морепродукты. В них содержатся жиры, витамины, минералы и микроэлементы, улучшающие состояние сосудов и артерий. Диетологи рекомендуют употреблять их 2-3 раза в неделю.Брокколи - на шестой строке. Брокколи помогает организму восстановиться после перенесенных заболеваний, он полезен для печени, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, а также при нервных срыва и при нарушении обмена веществ. Также он крайне необходим пожилым людям, детям и беременным женщинам.Седьмое место заняли плоды авокадо. Благодаря содержанию особых жирных кислот авокадо делает крепче кровеносные сосуды и сердце, а его ферменты помогают организму регулировать уровень сахара в крови. Также авокадо положительно влияет на мозг - при его регулярном употреблении снижаются раздражительность и усталость, улучшается самочувствие в целом.Ученые рекомендуют съедать минимум 4 яйца в неделю. Вещества, содержащиеся в яйцах, помогают нейтрализовать вред, який наносит сосудам окружающая среда. Кроме того, они насыщены кальцием и лецитином, по счет чего предотвращают быстрое старение.На девятом месте в рейтинге - чеснок. В его полезных свойствах известно Издавна: он помогает сохранить сосуды здоровыми, а также Снижает уровень плохого холестерина в крови. Кроме того, считается, что употребление чеснока может предотвратить заражение некоторыми заболеваниями, передающимися воздушно-капельными путем.Наконец, на десятом месте в рейтинге - оливковое масло первого отжима. В содержатся мононенасыщенные жирные кислоты, в частности - олеиновая кислота, которая Снижает уровень холестерина в крови. Оливковое масло легко усваивается организмом, Снижает аппетит, ускоряет обмен веществ и благотворно воздействует на желудок.