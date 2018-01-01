9 неочевидных причин, почему ранний подъем — это круто

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Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group, каждый день начинает покорять мир, пока остальные все еще смотрят свои сны. Такого правила придерживаются многие успешные люди. Согласно науке, ранние подъемы могут оказать ряд положительных эффектов не только на вашу продуктивность, но и на весь организм и эмоциональное состояние.Эксперты собрали для вас несколько веских причин, которые убедят вас сделать выбор в пользу пробуждений в ранние часы.Запас для полноценного пробужденияПринимая утром холодный душ или выпивая чашку кофе, вы все равно не просыпаетесь до конца, как бы свежо себя ни чувствовали после привычного ритуала. Все дело в так называемой сонной инерции, которая длится от 2 до 4 часов после пробуждения. В это время внимательность, память и реакция непродуктивны — им нужно время для разгона, чтобы начать работу в полной мере.Более качественный сонУченые выяснили, что у людей, практикующих ранний подъем, качество сна куда выше, нежели у тех, кто встает поздно. Любители поспать подольше чаще подвержены и расстройствам сна. Кроме того, их организм не высыпается в полной мере, даже если продолжительность сна больше, чем у ранних пташек.Подъем без мученийЛучше приучить себя к полноценному пробуждению по первому звонку будильника, чем бесконечно переставлять его вперед. 5 раз по 5 минут не продлят сон, а лишь нарушат его цикл. В итоге вы не почувствуете бодрости после пробуждения, а по ходу дня вас так и будет тянуть вздремнуть.Хорошая физическая формаПривычка переставлять будильник вперед не только вредит вашему сну, но и нарушает обмен веществ и ведет к ожирению. Весомая мотивация: чем попусту валяться в постели, лучше потратьте это время на поддержание себя в форме.Меньше прокрастинацииНаучные исследования подтвердили, что большинство прокрастинаторов берется за свои дела ближе к ночи. У тех, кто встает рано, ночные часы отведены исключительно для сна, а утро, напротив, освобождается для важных дел. Приучив себя к ранним подъемам, вы сможете уже в начале дня сбросить с себя груз забот, который лежит на плечах прокрастинаторов до последнего.Выше мотивацияНикто так не мотивирован и не настроен на выполнение поставленных задач, как любитель ранних подъемов. Научный эксперимент подтверждает это: вставая раньше, вы даете себе время настроиться на работу, определить свои долгосрочные и краткосрочные цели и понять, в чем именно заключается ваша задача.Лучшая обучаемостьЛюди, которые встают в ранние часы, показывают лучшие результаты в обучении. Ученые объясняют это довольно просто: благодаря раннему подъему вам гораздо легче вовремя попасть на занятия. Вы меньше беспокоитесь о внешних обстоятельствах и можете должным образом настроиться на учебный процесс.Больше полезных привычекИсследования показывают, что поздние пробуждения вытекают из склонности вести ночную жизнь, которая зачастую сопряжена со всякого рода вредными привычками. Ранние подъемы предлагают вам не просто отказаться от ночной активности и связанных с ней искушений, но и здоровые утренние привычки на замену.Больше счастьяПсихическое состояние и счастье человека зависит от того, когда начнется его день. Как показывают исследования, люди, которые встают ранним утром, обладают более устойчивым эмоциональным состоянием. Те же, кто склонен отходить ко сну в поздние часы и просыпаться где-то в районе полудня, чаще страдают от перепадов настроения и даже депрессий.