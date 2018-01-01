На этой белковой диете можно сбрасывать по 1 кг в сутки

Всего за одну неделю у вас есть шанс избавиться от семи лишних килограммов.Пляжный сезон был официально открыт несколько дней назад, но многие не успели еще привести в форму свое тело. Диетологи рекомендуют присмотреться к белковой диете, которая помогает эффективно сбрасывать лишний вес и при этом не голодать.Огромное преимущество белковой диеты заключается в том, что она обогащена протеинами, а это значит, что силовые упражнения, выполняемые в процессе похудения на этой методике, будут более результативными и мышечная масса начнет увеличиваться - вы заметите это уже через неделю при условии, что у вас было не более 10 кг лишних.Суть и правила белковой диетыКак уже понятно по названию диеты, основу рациона составляют продукты, обогащенные белками животного и растительного происхождения.Можно есть: яйца, рыбу, морепродукты, мясо (желательно нежирное), бобовые, орехи, творог, кефир, йогурт, крупы, овощи и фрукты.Каждый прием пищи должен включать в себя белковый продукты, но также важно дополнять меню углеводами и растительными жирами.Утром вы можете есть овсянку, гречку, рис, яйца, отварное куриное филе, цельнозерновой хлеб и пить кофе. В качестве перекусов выбирайте творог и орехи. На обед готовьте фасоль, спаржу, рагу, рыбу или мясо со свежим салатом, заправленным оливковым или льняным маслом. На ужин можно ограничиться порцией морепродуктов или стаканом кефира, который, кстати, улучшает пищеварение и устраняет признаки метеоризма.Обязательно пить не менее 2 л воды и несколько чашек зеленого чая в день. Это положительно будет воздействовать на усвоение белковой пищи и предупредит запоры.Стоит помнить, что изобилие белков в ежедневном меню может стать причиной повышения уровня "плохого" холестерина в крови, поэтому злоупотреблять предложенной диетой не стоит. Буквально двух недель будет достаточно для того, чтобы добиться хороших результатов в похудении. Повторять белковую диету можно не чаще, чем 4 раза в год.