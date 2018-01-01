О чем может рассказать чрезмерная потливость: ответы медиков
Абсолютно здоровый человек может сильно потеть в очень жаркую погоду либо во время тяжелых физических нагрузок. В остальных случаях чрезмерная потливость должна заставить человека внимательнее присмотреться к своему самочувствию и попытаться найти ее причину.
Медики рассказали, о чем может свидетельствовать чрезмерное выделение пота:
Вы слишком много нервничаете. Стрессовые ситуации провоцируют выработку адреналина в крови, за счет чего пот выделяется в большем количестве, чем в моменты, когда человек спокоен.
Поправились? Избыточная масса тела - это не только стресс для организма, но и тяжелая нагрузка, которую можно приравнять к занятиям спортом. Поэтому людям с ожирением можно даже не удивляться тому, что они сильно потеют.
Гормональные изменения. Потливость чаще беспокоит представительниц слабого пола при половом созревании и менопаузе.
Вы закончили курс приема антибиотиков. Оказывается, данный тип лекарственных препаратов, борющихся с бактериями, негативно влияет на микрофлору кишечника, от чего увеличивается потоотделение.
Гипертиреоз. Это заболевание щитовидной железы, сопровождающееся избыточным производством гормонов.
Резкое снижение уровня глюкозы в крови тоже вызывает обильное выделение пота, при этом он холодный и липкий.
При беременности одним из первых симптомов может быть как раз чрезмерная потливость. Причина состоит в гормональной перестройке организма, о которой упоминалось выше.
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Добавил klava в категорию Разное
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