О чем может рассказать чрезмерная потливость: ответы медиков

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Этот симптом должен, как минимум, вас насторожить.Абсолютно здоровый человек может сильно потеть в очень жаркую погоду либо во время тяжелых физических нагрузок. В остальных случаях чрезмерная потливость должна заставить человека внимательнее присмотреться к своему самочувствию и попытаться найти ее причину.Медики рассказали, о чем может свидетельствовать чрезмерное выделение пота:Вы слишком много нервничаете. Стрессовые ситуации провоцируют выработку адреналина в крови, за счет чего пот выделяется в большем количестве, чем в моменты, когда человек спокоен.Поправились? Избыточная масса тела - это не только стресс для организма, но и тяжелая нагрузка, которую можно приравнять к занятиям спортом. Поэтому людям с ожирением можно даже не удивляться тому, что они сильно потеют.Гормональные изменения. Потливость чаще беспокоит представительниц слабого пола при половом созревании и менопаузе.Вы закончили курс приема антибиотиков. Оказывается, данный тип лекарственных препаратов, борющихся с бактериями, негативно влияет на микрофлору кишечника, от чего увеличивается потоотделение.Гипертиреоз. Это заболевание щитовидной железы, сопровождающееся избыточным производством гормонов.Резкое снижение уровня глюкозы в крови тоже вызывает обильное выделение пота, при этом он холодный и липкий.При беременности одним из первых симптомов может быть как раз чрезмерная потливость. Причина состоит в гормональной перестройке организма, о которой упоминалось выше.