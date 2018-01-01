Эти домашние средства помогут справиться со вздутием живота

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Проблему можно решить без таблеток.Из-за нарушения пищеварения в кишечнике скапливаются газы, в следствие чего после каждого приема пищи возникает вздутие живота, которое доставляет человеку дискомфорт.Вздутие живота не появляется просто так и это нужно понимать. Обычно, это - симптом какого-то хронического заболевания органов ЖКТ, например, панкреатита.В народной медицине есть масса способов устранения неприятных ощущений из-за вздутого живота и повышенного газообразования. Представляем самые простые и доступные:Травяной сбор. Смешать по чайной ложке аниса, алоизии и мелиссе в большой кружке, залить стаканом кипятка и накрыть крышкой. Дать настояться 10 минут, процедить, принимать утром и вечером по половине настоя либо небольшими порциями после каждого приема пищи.Настой с семенами фенхеля. Готовится он очень просто - чайную ложку семян залить кипятком и настаивать 20 минут, а принимать процеженным через полчаса после еды несколько раз в день. В целом, этот настой не только устранит вздутие живота, а и наладит пищеварение.Отвар из корня имбиря и лимонного сока с медом. Рецепт: влить в небольшую кастрюлю стакан воды, довести ее до кипения, добавить измельченный свежий корень имбиря, приблизительно 5 г, проварить несколько минут. Снять с плиты кастрюлю с имбирным отваром и выжать в него сок половинки лимона. Позволить отвару остыть и добавить столовую ложку меда, размешать, процедить. Принимать через 20-30 минут после еды, но только в том случае, если вас беспокоит вздутие живота.Конечно, данная проблема не является опасной для жизни, поэтому бежать в поликлинику не стоит. Но если изо дня в день вы мучаетесь от вздутия живота и метеоризма, а подручные средства не помогают, тогда терпеть нет смысла и нужно в ближайшее время проконсультироваться с гастроэнтерологом относительно лечения и выявления причины такого нарушения.