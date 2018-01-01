Что будет с организмом, если регулярно есть мед с корицей

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О полезных свойствах меда с корицей мало кто знает.Раньше, когда такого изобилия лекарств не существовало, люди лечились тем, что дала им природа. Так вот, одним из популярнейших чудодейственных продуктов всегда считался мед, затем травы и пряности.Знахари смешивали разные ингредиенты, чтобы получить наиболее эффективное средство от какого-то заболевания, и их рецепты передавались потом из поколения в поколение, таким образом, дойдя до нас.Самым универсальным рецептом от множества недугов считался дуэт "мед+корица". Это только часть полезных свойств данного рецепта:Улучшение пищеварения и устранение воспалительных процессов в кишечнике - принимать по чайной ложке меда с щепоткой молотой корицы 2-3 раза в день. Этот рецепт направлен на ускорение обмена веществ, избавление от метеоризма и вздутия живота, снижение кислотности желудка.Обезболивание суставов при артрите - разбавлять в кипяченой теплой воде 2 ст.л меда и 1 ч.л корицы один раз в день. В народной медицине убеждены, что с помощью этого "лекарства" можно вылечить артрит даже, если он перешел в хроническую форму.Укрепление иммунной системы и лечение простуды - чайную ложку меда смешать с щепоткой корицы и принимать по три раза в день. Благодаря антисептическим свойствам и меда и корицы это средство поможет быстро истребить болезнетворные микробы, попавшие в организм извне.Защита сердца и очищение сосудов - оказывается, чтобы продлить срок службы главного внутреннего органа, следует регулярно пить настой из меда и корицы. К тому же, с его помощью можно укрепить сосуды и очистить их от плохого холестерина и прочих токсических веществ, а это лучшая профилактика сосудистых заболеваний. Влейте в стеклянную банку 0,5 л кипяченой теплой воды, добавьте 3 ч.л корицы и 2 ст.л меда, размешайте и поставьте в темное место настаиваться в течение часа. За один день нужно выпить весь настой.Отсрочка старости и улучшение когнитивных способностей мозга - самый простой метода остановить старение и предупредить потерю памяти, а также снижение интеллекта, заключается в том, чтобы каждое утро выпивать стакан воды, в котором размешаны 1,5 ч.л меда и четверть чайной ложки корицы.