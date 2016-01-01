Шахматисты живут на 7 лет дольше обычных людей?
Если человек ведет здоровый образ жизни, хорошо питается, занимается спортом и отказывается от вредных привычек, то его продолжительность жизни может увеличится на десять лет. Специалисты давно занимаются исследованием подобных факторов.
В этот раз специалисты решили узнать, как постоянный интеллектуальный труд влияет на продолжительность жизни человека. В эксперименте приняли участие обычные люди, а также 16 000 гроссмейстеров, которые жили в различных странах в период с 1950 по 2016 год.
Проанализировав полученные данные, они ученые пришли к выводу, что шахматисты в среднем проживают на семь лет больше, чем те, кто не занимается ни физическим, ни интеллектуальным трудом.
Среди гроссмейстеров показатели являются одинаковыми. Не имеет значение, принимает ли участие игрок в олимпиаде или же просто занимается шахматами на уровне профессионала, но не посещает турниры.
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