Шахматисты живут на 7 лет дольше обычных людей?

Специалистам удалось установить, что шахматисты в среднем проживают на семь лет больше, чем другие люди, которые не занимаются интеллектуальным видом деятельности.Если человек ведет здоровый образ жизни, хорошо питается, занимается спортом и отказывается от вредных привычек, то его продолжительность жизни может увеличится на десять лет. Специалисты давно занимаются исследованием подобных факторов.В этот раз специалисты решили узнать, как постоянный интеллектуальный труд влияет на продолжительность жизни человека. В эксперименте приняли участие обычные люди, а также 16 000 гроссмейстеров, которые жили в различных странах в период с 1950 по 2016 год.Проанализировав полученные данные, они ученые пришли к выводу, что шахматисты в среднем проживают на семь лет больше, чем те, кто не занимается ни физическим, ни интеллектуальным трудом.Среди гроссмейстеров показатели являются одинаковыми. Не имеет значение, принимает ли участие игрок в олимпиаде или же просто занимается шахматами на уровне профессионала, но не посещает турниры.