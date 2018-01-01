Проблемы с сердцем, которые видны… на лице

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Хотя вы не можете видеть, как ваше сердце бьется в груди – по крайней мере, без специальной техники, – известны внешние признаки, которые могут указывать, что с вашим сердцем «что-то не так». Если у вас заметны какие-либо проблемы, описанные ниже, обратитесь к врачу.Гало (нимб, ореол) вокруг радужки – наружной части радужной оболочки глаза (цветной части глаза). Этот симптом, называемый в медицине «arcus senilis» («старческая дуга»), отмечается сверху и снизу радужной оболочки еще перед тем, как прогрессировать, чтобы сформировать кольцеобразное помутнение периферии роговицы. Этот признак не мешает зрению. Было показано, что наличие такого ореола связано с некоторыми факторами риска развития ишемической болезни сердца.Синие губы (цианоз). Еще один индикатор здоровья сердца – цвет ваших губ. Губы обычно имеют красный оттенок, но у людей с сердечными проблемами они могут приобретать и голубоватый цвет из-за неспособности сердечнососудистой системы нормально доставлять в ткани кислород с кровью.Воспаленные десны и шатающиеся зубы (пародонтит). Состояние здоровья полости рта также служит предиктором сердечнососудистого здоровья. Рот наполнен бактериями, как хорошими, так и плохими. «Плохие» бактерии могут проникать в кровоток изо рта и провоцировать воспаление в кровеносных сосудах, что, в свою очередь, может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследования подтвердили, что потеря зубов и воспаленные десны являются достоверными маркерами заболеваний сердца.