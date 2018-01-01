Ибупрофен ухудшает состояние при цистите

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Норвежские ученые из Университета Осло доказали, что прием ибупрофена при цистите повышает риски развития осложнений по сравнению с антибиотиками.В исследовании принимали участие почти 400 женщин в возрасте от 18 до 60 лет, страдавших от цистита. Ибупрофен для уменьшения проявления болезни принимали 181 из них, остальные получали антибиотик пивмециллинам. Оба препарата выдавались в одинаковых красных капсулах и принимались на протяжении трех дней трижды в день.В группе, получавшей антибиотик, на 4-й день заметное улучшение было отмечено у 74% пациентов, а в группе ибупрофена — только у 39% женщин. В течение 2 недель 40% женщин, принимавших ибупрофен, все еще не вылечились и снова обратились к врачу. В группе, получавшей антибиотики, таких оказалось менее 10%.Более того, у 12 женщин, лечившихся НПВС, развилась тяжелая инфекция мочевых путей, у 7 из них была в итоге выявлена инфекция почек и 5 человек были госпитализированы.Известно, что для быстрого облегчения симптомов болезни и скорейшего выздоровления при цистите надо принимать антибиотики. Однако рекомендацию лечиться в домашних условиях ибупрофеном, запитым большим количеством воды, можно найти на британском сайте департамента здравоохранения NHS Choices.Да и среди врачей по всему миру, и в том числе и в России, бытует мнение об эффективности данного НПВС. В результате пациентки принимают ибупрофен, наиболее неприятные симптомы цистита исчезают, но при этом выздоровление может не наступить: инфекция распространяется дальше, в результате чего женщина получает серьезное осложнение в виде инфекции мочевых путей.Ученые рекомендуют не рисковать и сразу использовать антибиотики при цистите, не подвергая себя риску рецидива и осложнений.