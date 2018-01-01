Чтобы стать счастливым, нужно отключить сотовый на ночь

Для того чтобы оставаться счастливым, необходимо выключать смартфон после 10 вечера. Использование мобильных телефонов поздно вечером и ночью связано с низким качеством сна и плохим настроением, так как они выделяют свет, который сообщает мозгу о том, что на дворе день.Следующие натуральным циркадным ритмам своего тела люди значительно реже сталкиваются с депрессиями и другими психическими проблемами, как выяснили исследователи из Университета Глазго. Существует определенный тип личности, который бывает слабоактивным в течение дня и значительно более активным вечером или ночью. Именно таким людям чаще угрожают биполярные расстройства, скачки настроения и депрессии. Получены результаты самого крупного исследования по данному вопросу, в котором приняли участие более 90 000 человек.Оно еще раз подчеркивает важность циркадных ритмов тела, которые работают по 24-часовому графику сна и пробуждения. Человеку лучше выстраивать этот график в зависимости от смены дня и ночи, то есть в темное время суток спать, а в светлое бодрствовать. Однако многочисленные источники искусственного освещения, которые создают яркий свет по вечерам и ночам, нарушают циркадные ритмы. И вот теперь еще раз доказано, что подобные нарушения связаны с более значительной уязвимостью перед расстройствами настроения.За участниками исследования наблюдали в течение недели. Науке уже известно о том, что внутренние циркадные ритмы регулируют многие функции, включая температуру тела и особенности питания.Работа по ночам связана с повышенным риском рака, болезней сердца и ожирения. Но до последнего времени ученые не были уверены в том, грозят ли нарушения циркадных ритмов проблемами с психикой. И вот теперь ответ на этот вопрос получен.