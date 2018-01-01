Найден эффективный способ победить простуду

Ученые Королевского колледжа Лондона синтезировали вещество IMP-1088, которое предотвращает репликацию вирусов, вызывающих риновирусную инфекцию или простуду.Простуду вызывают более 200 штаммов вирусов, что осложняет создание универсального лекарства, подавляющего цикл размножения каждого из них. Однако исследователи разработали молекулу, блокирующую в клетках человека белок N-миристоилтрансферазу-1 (NMT-1), который используется инфекционными агентами для создания капсида — оболочки, защищающей генетический аппарат вируса от внешней среды.NMT-1 важен не только для риновирусов, но и таких возбудителей опасных болезней, как малярийный плазмодий Plasmodium falciparum. Этот факт позволил исследователям найти молекулярную структуру, которая ингибирует присоединение инфекционного агента к миристоилтрансферазе. Показано, что IMP-1088 в сто тысяч раз более эффективен против простуды, чем все другие препараты, и приводит к полному подавлению репликации вирусов.Хотя соединение еще не прошло клинические испытания, эксперименты на клеточных культурах продемонстрировали, что оно не токсично для организма человека. В настоящее время ученые разрабатывают аэрозоль для вдыхания внутрь, который будет подавлять размножение вирусов в легких человека. Испытания с участием людей начнутся не раньше, чем через два года.