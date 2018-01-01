Эти нехарактерные симптомы сердечных болезней лучше не игнорировать

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Кардиологи рассказали, как необычно могут проявляться заболевания сердца.Своевременная диагностика заболеваний сердца практически не доступна, потому как люди редко проходят полное обследование организма, а на первые симптомы подобных недугов вообще не обращают внимания.Мировая статистика говорит о том, что численность сердечников с каждым годом продолжает расти. Ученые бьют тревогу, так как болезни сердца и сосудов стали самыми распространенными и заметно помолодели за последние годы.На какие нехарактерные симптомы следует обратить внимание:Морщины на мочках ушей. Ученые с разных уголков планеты провели несколько десятков исследований, дабы установить взаимосвязь этого симптома с риском атеросклероза и наконец-таки подтвердили, что она на самом деле есть. Если на мочках ушей появляются морщины, то это признак забитых холестериновыми бляшками сосудов.Жировые ксантомы (жировики) на веках, коленях, локтях или ягодицах. Такой симптом указывает на гиперхолестеринемию, то есть в сосудах человека скопилось большое количество холестерина. Это нарушение может привести к развитию гипертонии, ишемии, инсульта, атеросклероза и других заболеваний сердца и сосудов.Округление ногтевой пластины. Так происходит из-за недостаточного обогащения артерий кислородом. Кровь не попадает к тем сосудам, которые расположены в пальцах, а потому ногтевая пластина вздувается. Данное нарушение кровообращения свидетельствует о том, что сердечная мышца не справляется с главной функцией перекачки крови.Естественно, не всегда перечисленные выше симптомы могут указывать на болезни сердца, но стоит учитывать тот факт, что у здорового человека ничего не болит и он не замечает никаких нарушений в своем самочувствии.