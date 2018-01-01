Как без диет и спорта быстро похудеть: советы экспертов

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Оказывается, чтобы эффективно бороться с лишним весом, необязательно морить себя голодом или трудиться в спортзале изо дня в день.У профессионалов своего дела всегда в арсенале найдется несколько секретов, которыми они делятся не со всеми и не всегда.Эксперты по ЗОЖ и похудению решили поделиться ценными советами, которые могут помочь каждому похудеть и при этом не экспериментировать с диетами, тренировками и прочими вещами, так или иначе помогающими сбрасывать лишние килограммы.Если хотите похудеть быстро без спорта и диеты:Ешьте с пользой для здоровья - конечно, от всего вредного придется отказаться, но это не значит, что теперь вы должны давиться гречкой, рисом, овсянкой и кефиром. Правильное сбалансированное питание включает в себя множество разнообразных продуктов и блюд, так что вам не надоест здорово питаться.Отставьте в сторону продукты с пометкой "диетический" - на самом деле, в подобных продуктах содержится еще больше вредных веществ, чем в калорийных.Отдыхайте - немногим известно, что когда человек больше спит, его меньше тревожит чувство голода. Поэтому спите 8-9 часов каждую ночь и заметите, что ваш аппетит действительно снизился.Поощряйте себя любимым продуктом раз в неделю - когда вы худеете, организм пребывает в жутком стрессе, а потому нужно давать возможность ему изредка приходить в себя. Так называемые читмилы работают отлично и могут помочь сдвинуть вес с мертвой точки.Ешьте медленно - сконцентрируйтесь на каждом кусочке пищи, пережевывая его несколько десятков раз. Таким образом чувство насыщения придет раньше, нежели вы могли себе представить, соответственно, ваши порции значительно сократятся.Нельзя игнорировать тот факт, что резкое похудение без спорта - залог обвисшей дряблой кожи, поэтому все-таки эксперты рекомендуют быть физически активными в процессе похудения и хотя бы три раза в неделю посещать силовые тренировки.