Сладкоежкам на заметку: список натуральных сахарозаменителей
В последнее время все больше людей стали задумываться над тем, как искоренить "сладкую зависимость" и начать вести здоровый образ жизни.
Ученые приравнивают сладкоежек к наркоманам, потому как сахар вызывает практически те же ощущения в организме человека и стойкую зависимость, что и кокаин.
По крайней мере, отказаться от сахара просто так у человека, который без него не проводит более двух часов, будет крайне сложно. В некоторых случаях могут возникнуть схожие симптомы, как во время ломки у наркоманов.
Сахар приближает старость
Мало того, что за счет употребления большого количества сахара и сладостей человек может набирать лишний вес, так он еще и вредит собственноручно своему здоровью.
Во-первых, резкие скачки глюкозы в крови провоцируют выброс инсулина, что чревато серьезными последствиями.
Во-вторых, благодаря сахару, в сосудах накапливается холестерин, а это - прямая дорога к атеросклерозу, гипертонической болезни и так далее.
В-третьих, сахар способствует задержке жидкости в организме, таким образом появляется отечность. А также, он является мощным стимулятором естественных процессов старения.
Как видим, причин для того чтобы отказать от сахара довольно много, поэтому диетологи перечислили самые полезные и натуральные сахарозаменители:
- цикорий;
- порошок лукумы;
- кленовый сироп;
- мед;
- патока;
- стевия;
- сироп топинамбура;
- сироп агавы;
- сироп артишока;
- кокосовый сахар;
- коричневый рисовый сироп
Эти природные сахарозаменители можно употреблять в чистом виде, а можно добавлять в выпечку или другие блюда, которые должны иметь сладковатый вкус.
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