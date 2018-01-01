Сладкоежкам на заметку: список натуральных сахарозаменителей

Диетологи подсказали, какими продуктами можно заменить сахар.В последнее время все больше людей стали задумываться над тем, как искоренить "сладкую зависимость" и начать вести здоровый образ жизни.Ученые приравнивают сладкоежек к наркоманам, потому как сахар вызывает практически те же ощущения в организме человека и стойкую зависимость, что и кокаин.По крайней мере, отказаться от сахара просто так у человека, который без него не проводит более двух часов, будет крайне сложно. В некоторых случаях могут возникнуть схожие симптомы, как во время ломки у наркоманов.Сахар приближает старостьМало того, что за счет употребления большого количества сахара и сладостей человек может набирать лишний вес, так он еще и вредит собственноручно своему здоровью.Во-первых, резкие скачки глюкозы в крови провоцируют выброс инсулина, что чревато серьезными последствиями.Во-вторых, благодаря сахару, в сосудах накапливается холестерин, а это - прямая дорога к атеросклерозу, гипертонической болезни и так далее.В-третьих, сахар способствует задержке жидкости в организме, таким образом появляется отечность. А также, он является мощным стимулятором естественных процессов старения.Как видим, причин для того чтобы отказать от сахара довольно много, поэтому диетологи перечислили самые полезные и натуральные сахарозаменители:- цикорий;- порошок лукумы;- кленовый сироп;- мед;- патока;- стевия;- сироп топинамбура;- сироп агавы;- сироп артишока;- кокосовый сахар;- коричневый рисовый сиропЭти природные сахарозаменители можно употреблять в чистом виде, а можно добавлять в выпечку или другие блюда, которые должны иметь сладковатый вкус.