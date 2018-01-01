Сладкоежкам на заметку: список натуральных сахарозаменителей

Диетологи подсказали, какими продуктами можно заменить сахар.

В последнее время все больше людей стали задумываться над тем, как искоренить "сладкую зависимость" и начать вести здоровый образ жизни.

Ученые приравнивают сладкоежек к наркоманам, потому как сахар вызывает практически те же ощущения в организме человека и стойкую зависимость, что и кокаин.

По крайней мере, отказаться от сахара просто так у человека, который без него не проводит более двух часов, будет крайне сложно. В некоторых случаях могут возникнуть схожие симптомы, как во время ломки у наркоманов.

Сахар приближает старость

Мало того, что за счет употребления большого количества сахара и сладостей человек может набирать лишний вес, так он еще и вредит собственноручно своему здоровью.

Во-первых, резкие скачки глюкозы в крови провоцируют выброс инсулина, что чревато серьезными последствиями.

Во-вторых, благодаря сахару, в сосудах накапливается холестерин, а это - прямая дорога к атеросклерозу, гипертонической болезни и так далее.

В-третьих, сахар способствует задержке жидкости в организме, таким образом появляется отечность. А также, он является мощным стимулятором естественных процессов старения.

Как видим, причин для того чтобы отказать от сахара довольно много, поэтому диетологи перечислили самые полезные и натуральные сахарозаменители:

- цикорий;

- порошок лукумы;

- кленовый сироп;

- мед;

- патока;

- стевия;

- сироп топинамбура;

- сироп агавы;

- сироп артишока;

- кокосовый сахар;

- коричневый рисовый сироп

Эти природные сахарозаменители можно употреблять в чистом виде, а можно добавлять в выпечку или другие блюда, которые должны иметь сладковатый вкус.
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