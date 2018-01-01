Как защититься от клещей
Заранее запаситесь аэрозолями от клещей. При покупке внимательно читайте инструкцию по применению: некоторые средства от клещей предназначены для использования на коже, а другие — исключительно для распрыскивания по одежде.
Помните, что в отличие от комариных укус клеща не сопровождается болевыми ощущениями и поэтому может быть обнаружен не сразу. Клещ способен длительное время оставаться на коже человека незамеченным. В идеале раз в час осматривайте одежду снизу-вверх, а раз в два часа лучше осмотреть открытые участки тела — вдруг клещ уже укусил.
Наиболее вероятные места обнаружения клещей на теле человека:
мочки ушей и открытая область шеи;
грудь и подмышечные впадины;
живот и поясничная область;
руки, ноги, пах.
На месте укуса начинается воспалительный процесс, на коже может проявиться местная аллергическая реакция в виде покраснения округлой формы.
Что делать, если укусил клещ
Если укуса клеща избежать не удалось, лучше всего сразу пойти в ближайший травмпункт или поликлинику. Врачи хорошо знают, как действовать при укусах клещей, и быстро окажут помощь. Тем более, что современные московские поликлиники сегодня — это комфортные медицинские центры, а сама медицинская помощь стала намного качественнее и доступнее.
Если вы далеко, и получить медицинскую помощь сразу не получается, то клеща придется удалять самостоятельно. Очень важно снять его с кожи аккуратно и без резких движений, чтобы ни в коем случае не раздавить. Само насекомое нужно будет сохранить в плотно закрывающейся коробочке или баночке, чтобы отдать в лабораторию на анализ.
Самостоятельно вытащить клеща удобнее всего с помощью пинцета. Можно использовать обычный или специальный, с зажимом, купленный в аптеке. Если ничего этого нет, клеща придется доставать пальцами, обмотанными марлей.
Захватите насекомое пинцетом или пальцами как можно ближе к месту укуса, проверните его примерно на 180 градусов и аккуратно извлеките из кожи. Место укуса продезинфицируйте йодом, спиртовым раствором или перекисью водорода. Обязательно вымойте руки с мылом.
Не стоит волноваться, если после удаления клеща под кожей осталась черная точка. Скорее всего, это хоботок клеща, он не опаснее маленькой занозы. Его не следует доставать, нарушая кожный покров, — достаточно точечно обработать рану раствором йода.
Даже если клеща удаляли самостоятельного, к врачу обратиться все равно стоит. Он проверит, правильно ли вы вытащили клеща, и выдаст направление на анализ крови, который покажет, произошло ли заражение опасными заболеваниями. В течение 10 дней после укуса клеща необходимо проверять температуру тела: даже незначительное ее повышение может свидетельствовать об инфицировании.
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