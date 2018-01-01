Как защититься от клещей

Отправляясь в лес или за город, выбирайте подходящую одежду. Если пребывание на природе будет долгим и связано с работой, лучше всего использовать специальные противоэнцефалитные костюмы. Для кратковременных прогулок подойдет одежда светлых тонов с длинными рукавами и манжетами — на ней незваные гости будут лучше заметны. Не лишним будет и капюшон, плотно прилегающий к коже, он защитит шею. Обувать лучше всего высокие ботинки или сапоги, брюки следует заправить в обувь. Стоит избегать пребывания в высокой траве.Заранее запаситесь аэрозолями от клещей. При покупке внимательно читайте инструкцию по применению: некоторые средства от клещей предназначены для использования на коже, а другие — исключительно для распрыскивания по одежде.Помните, что в отличие от комариных укус клеща не сопровождается болевыми ощущениями и поэтому может быть обнаружен не сразу. Клещ способен длительное время оставаться на коже человека незамеченным. В идеале раз в час осматривайте одежду снизу-вверх, а раз в два часа лучше осмотреть открытые участки тела — вдруг клещ уже укусил.Наиболее вероятные места обнаружения клещей на теле человека:мочки ушей и открытая область шеи;грудь и подмышечные впадины;живот и поясничная область;руки, ноги, пах.На месте укуса начинается воспалительный процесс, на коже может проявиться местная аллергическая реакция в виде покраснения округлой формы.Что делать, если укусил клещЕсли укуса клеща избежать не удалось, лучше всего сразу пойти в ближайший травмпункт или поликлинику. Врачи хорошо знают, как действовать при укусах клещей, и быстро окажут помощь. Тем более, что современные московские поликлиники сегодня — это комфортные медицинские центры, а сама медицинская помощь стала намного качественнее и доступнее.Если вы далеко, и получить медицинскую помощь сразу не получается, то клеща придется удалять самостоятельно. Очень важно снять его с кожи аккуратно и без резких движений, чтобы ни в коем случае не раздавить. Само насекомое нужно будет сохранить в плотно закрывающейся коробочке или баночке, чтобы отдать в лабораторию на анализ.Самостоятельно вытащить клеща удобнее всего с помощью пинцета. Можно использовать обычный или специальный, с зажимом, купленный в аптеке. Если ничего этого нет, клеща придется доставать пальцами, обмотанными марлей.Захватите насекомое пинцетом или пальцами как можно ближе к месту укуса, проверните его примерно на 180 градусов и аккуратно извлеките из кожи. Место укуса продезинфицируйте йодом, спиртовым раствором или перекисью водорода. Обязательно вымойте руки с мылом.Не стоит волноваться, если после удаления клеща под кожей осталась черная точка. Скорее всего, это хоботок клеща, он не опаснее маленькой занозы. Его не следует доставать, нарушая кожный покров, — достаточно точечно обработать рану раствором йода.Даже если клеща удаляли самостоятельного, к врачу обратиться все равно стоит. Он проверит, правильно ли вы вытащили клеща, и выдаст направление на анализ крови, который покажет, произошло ли заражение опасными заболеваниями. В течение 10 дней после укуса клеща необходимо проверять температуру тела: даже незначительное ее повышение может свидетельствовать об инфицировании.