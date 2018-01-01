Эти простые советы психолога помогут поверить в себя

Восемь рекомендаций для улучшения самооценки.Каждый человек хоть раз в жизни разочаровывался в себе. Причинами могли послужить и неприятности на работе, и плохая атмосфера дома. А некоторые люди всю свою жизнь не могут поверить в свои силы и осознать, что они способны на большее, им надо всего лишь перестать стесняться себя и бояться проявить себя.Существует много способов преодолеть свой страх перед чужим мнением, но в этой статье будут разобраны некоторые психологические трюки, которые помогут по-другому взглянуть на жизнь. Вот несколько из них:Для начала следует найти именно то дело, которые вы полюбите. Если вам что-то нравится, то вы будете стараться быть в этом лучшим, а если человек в чем-то лучший, то если его кто-то осуждает, то это лишь значит, что эти люди ему завидуют, так как сами не смогли добиться в этой области ничего.Важно обсуждать проблемы. Это помогает решить их и исключить возможность их повторного появления.Не нужно стремиться к норме - её просто не существует. Всё, что навязывается обществом, является лишь стереотипом идеала, которого все пытаются достичь. В жизни главное найти то, что важно самому человеку и стремиться стать таким, каким вы мечтаете стать.Не нужно постоянно осуждать себя за промахи и ошибки, которые были совершены. Достаточно проанализировать совершённые действия со стороны и понять, что вы сделали не так. Если научиться смотреть на всё объективно, а не постоянно осуждать самого себя, можно увидеть, что на самом деле было сделано не так и исправить это.Чтобы перестать быть одиноким и чувствовать себя брошенным, нужно каждый день идти на риск и завязывать разговор с другими людьми. Нужно давать им то, что вы сами хотите получить. Конечно, в данном случае риск оказаться отвергнутым и непонятым очень велик, но когда-нибудь настанет день, когда вы сможете найти общий язык с другим человеком и обретёте своё счастье.Обычно уверенные в себе люди уверены в себе потому, что они добились чего-то, о чём мечтали. Для того, чтобы повысить свою самооценку, нужно ставить себе задачи и выполнять их. Неважно, трудными или простыми они будут - главное выполнить их и насладиться моментом осознавания того, что все преграды остались позади.Нельзя считать свои чувства неправильными. Очень часто общество подвергает критике и унижению тех людей, которые показывают свои чувства. Эти люди после этого думают, что чувствуют что-то неправильное. На самом деле стоит просто понять, что если человек что-то чувствует - это уже правильно. Реакция, эмоции и ощущения человека больше зависят не от ситуации, а от того, каким на самом деле является человек. Выражение настоящих эмоций и чувств лишь покажет уникальность.Иногда люди отчаиваются, потому что другие люди в их окружении говорят про них что-то неприятное. Нужно почистить круг своих друзей и знакомых и оставить лишь тех, кто наиболее полезен. Это не значит, что нужно перестать общаться со всеми, кто говорил что-то плохое в адрес человека, нужно просто проанализировать личности людей, называемых друзьями и понять, кто играет большую роль в жизни.Есть люди, которые готовы и поддержать, и сказать своё правдивое мнение по какому-то поводу, которое очень часто является обидным. А есть люди, которые способны только осуждать без причины и пользоваться человеком. Нужно детально изучить каждого человека своего окружения и понять, нужен ли он на самом деле.