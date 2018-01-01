Потребление рыбы защитит ребенка от аллергии

Исследование, проведенное учеными, говорит, что регулярное потребление рыбы может помочь предотвратить аллергию у детей.Женщины, которые ели жирную рыбу во время беременности или грудного вскармливания может снизить риск развития бронхиальной астмы, пищевой аллергии или сенной лихорадки у их детей.Полученные результаты показали, что дети которые ели рыбу и яйца - это главный источник Омега-3 жирных кислот-до 11-месячного возраста имели более низкий риск развития аллергии."Употребляйте рыбу, чтобы уменьшить риск развития аллергии у ваших детей", - сказал Карин Йонссон из Университета Чалмерса в Швеции, в заявлении.Дети, которые едят рыбу, яйца и муку в раннем возрасте менее аллергенны, так как у них в крови содержание Омега-3 очень высокое. Результаты показали, что при рождении и в возрасте четырех месяцев, здоровые дети имели более высокие пропорции Омега-3 жирные кислоты эйкозапентаеновая кислота, EPA, в их крови."Уровень увеличивается с приемом у мамы жирной рыбы. Матери детей с высокой долей Омега-3 в крови ели много рыбы во время беременности и лактации, а также мы могли увидеть доказательства этого в грудном молоке," заявил Йонссон.