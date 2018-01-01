ПМС может увеличить риск высокого кровяного давления

Некоторые симптомы ПМС могут быть признаком высокого кровяного давления в будущем, согласно недавнему исследованию.Исследователи из Массачусетского Университета в Амхерсте обнаружили, что женщины, которые отмечали у себя тяжелый предменструальный синдром (ПМС), как правило, в будущем в три раза чаще страдали от высокого кровяного давления. Игнорирование высокого кровяного давления может привести к сердечному приступу, повреждению почек и даже инсульту.В ходе исследования, ученые опросили 1 250 женщин. Все женщины были в возрасте от 25 до 42 лет. По прошествии 2 лет, ученые провели повторный опрос и проанализировали физическое состояние женщин, где установили у большинства из низ симптомы высокого кровяного давления.Исследователи обнаружили связь между высоким кровяным давлением и ПМС. Женщины в возрасте 40 лет, имеющие болезненный цикл, имеют повышенный риск высокого кровяного давления.