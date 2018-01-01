Грецкие орехи снижают риск возникновения заболеваний сердца

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Потребление около 60 граммов грецких орехов в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, утверждает новое исследование.После проведения систематического обзора и мета-анализа 61 ранее проведенных исследований, ученые пришли к выводу, что орехи снижают уровень холестерина, триглицеридов, ЛПНП (плохой холестерин), и АроВ, основной белок, содержащийся в ЛПНП. Они являются ключевыми факторами, которые используются для оценки риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.Орехи содержат важные питательные вещества, такие как ненасыщенные жиры, белки, витамины и минералы. Исследователи также обнаружили, что употребление по меньшей мере двух порций (две унции или 57 граммов) орехов в день оказывает сильное полодительное воздействие на организм. Кроме того, результаты показали, что потребление орехов может быть особенно важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц, страдающих сахарным диабетом 2 типа.