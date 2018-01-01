У нас появился еще один повод выпить чашечку кофе!

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Ежедневное употребление кофе в небольших количествах может снизить риск сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем.Исследователи из Гарвардского Университета в Бостоне, штат Массачусетс, изучили данные трех ранее проведенных исследований: в общей сложности, в них приняли участие около 200 000 человек в возрасте 30 лет.Исследователи обнаружили, что, в общем, мужчины и женщины, которые часто пили кофе, как правило, злоупотребляли алкоголем и сигаретами. Тем не менее, чтобы вредные привычки не влияли на выводы исследования, участники эксперимента воздерживались в течение проведения всего исследования. Ученые обнаружили, что кофе может быть весьма полезным при устранении вышеуказанных опасных привычек.«Регулярное потребление кофе может быть включено в качестве части здорового, сбалансированного питания. Тем не менее, некоторые группы населения, такие как беременные женщины и дети должны быть осторожными с кофе или с другими напитками, содержащими кофеин», - говорит старший автор Фрэнк Ху, доктор медицинских наук, профессор питания и эпидемиологии в Гарварде.