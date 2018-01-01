6 напитков, которые можно заказать в кафе, если вы на диете

Соблюдая диету, обращайте внимание не только на то, что вы едите, но и на то, что вы пьете. Эксперты рассказали, какие напитки можно заказывать в кафе без страха за фигуру, а каких напитков лучше избегать.ВодаЕсли вы скептически смотрите на этот пункт, мы немного переформулируем его значение: вода — это единственный напиток, который необходимо пить на диете в больших количествах.Обязательно добавляйте к своему заказу в кафе стакан обычной воды. Это поможет умерить аппетит, запустит обменные процессы в организме и благотворно повлияет на пищеварение.Помните, что простая вода может стать превосходным самостоятельным напитком, если вы ароматизируете ее. Несколько долек лимона, лед и веточка мяты — идеальный напиток, безопасный для вашего рациона, готов!Черный кофеАромат и вкус только что сваренного кофе прекрасно поднимает настроение, что является очень важным в условиях ограниченного рациона.Известно, что этот напиток обладает массой полезных свойств, заряжает энергией и повышает концентрацию. Совсем не обязательно отказываться от него, собираясь сбросить пару лишних кило: достаточно просто ограничиваться черным кофе, забыв на время про капучино и другие достаточно калорийные вариации напитка.Наверное, не стоит отдельно писать о том, что вся польза от чашечки эспрессо или американо сильно уменьшится, если вы добавите в кофе белый сахар.ВиноДревние говорили, что здоровье содержится в воде, а истина — в вине. К счастью, мы можем позволить себе немного этого напитка, даже соблюдая диету.Практикуя умеренную винотерапию, мы дарим своему организму витамин В и природное железо, антиоксиданты и флавоноиды, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему.Если вы хотите узнать о пользе вина еще больше, читайте наш специальный обзор. И помните, что бокал этого изысканного напитка за ужином никак не навредит вашей фигуре: при условии, конечно, что это сухое качественное вино.Свежевыжатый сокЛетом сложно отказаться от свежевыжатого сока: наш организм настойчиво требует витаминов, а мы просто не можем удержаться от того, чтобы не заказать в кафе стакан освежающего напитка.Не переживайте: натуральный свежевыжатый сок не испортит вашу диету, но, наоборот, поможет отрегулировать работу пищеварения и заполнит пробел в полезных веществах, которых в условиях ограниченного рациона так сильно не хватает.Лучшие варианты для худеющих: ананасовый и апельсиновый соки. Они являются рекордсменами по содержанию витаминов и антиоксидантов, содержат мало калорий и отлично поднимают настроение.ЧайЛистовой чай — кладезь полезных веществ, витаминов и антиоксидантов. Чай помогает "расшевелить метаболизм", а это — ключевой фактор для того, чтобы вы всегда оставались в прекрасной форме.Если вы любите заваривать этот душистый, успокаивающий напиток, вы всегда можете сделать его еще полезнее: например, добавить травы, снижающие аппетит или ускоряющие обмен веществ.Например, иван-чай удержит вас от переедания и приведет в норму липидный обмен, чай с шиповником активизирует жиросжигающие процессы, а чай с одуванчиком снизит уровень сахара в крови.Фруктовые и овощные смузи без добавокНедавно мы уже рассказывали вам о продуктах, которые лучше не добавлять в полезные смузи, чтобы не превратить напиток в суперсладкую калорийную бомбу.В кафе всегда обращайте внимание на состав коктейля: в нем не должно быть сахара, сладких добавок и прочих не самых удачных для диеты продуктов. Остановите свой выбор на смузи, в котором содержатся только фрукты, овощи и зелень.Помните также и о том, что все смузи на основе мороженого и коровьего молока больше подходят под категорию молочных коктейлей или, другими словами, десертов.От чего лучше отказатьсяИтак, мы выяснили, что даже для тех, кто придерживается диеты, выбор напитков остается очень широким. Тем не менее, важно помнить об умеренности во всем и не поддаваться искушениям, умея находить достойные замены.Исключите из своего рациона сладкие газированные напитки, магазинные соки, содержащие сахар, энергетики. Будьте осторожны с употреблением алкоголя.Помните, что ни одна диета не сработает, если вы будете пить молочные коктейли, смузи с мороженым, сложные алкогольные коктейли и сладкие кофейные напитки с сиропами и взбитыми сливками: воспринимайте их как полноценный прием пищи, ведь калорий в них может быть столько же, сколько в тарелке пасты.