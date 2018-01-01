Восемь безобидных привычек, которые убивают ваши почки

Почки – исключительно важные органы для нормального функционирования организма. Они являются фильтрами, выводящими из тела токсины и избыточную жидкость.Поэтому крайне важно серьезно относиться к поддержанию почек в здоровом состоянии.В первую очередь необходимо отказаться от тех привычек, которые деструктивно влияют на ваши почки и могут со временем стать причиной их болезней. Ниже представлены 8 частых привычек, которых следует избегать.1. Недостаточное употребление жидкостиОбезвоживание негативно сказывается на всем функционировании организма и также представляет опасность для почек. В случае употребления жидкости в недостаточном объеме, в первую очередь это касается чистой воды, циркуляция крови к почкам понижается и происходит накапливание токсинов в организме.2. Несвоевременное посещение туалетаВне зависимости от степени занятости, нельзя откладывать поход в туалет. Переполненный мочевой пузырь чреват осложнениями со здоровьем в будущем.3. Избыточное употребление солиПочки с трудом справляются с выведением из организма натрия, поэтому стоит ограничить употребление соли. Не стоит превышать норму потребления соли в сутки, составляющую всего пол чайной ложки. В противном случае могут беспокоить отеки и развиться почечнокаменная болезнь.4. Частое употребление кофеинаЧрезмерное потребление кофе и других кофеиносодержащих напитков, в том числе, чая и колы, приводит к повышению давления, что может нанести вред почкам.5. Злоупотребление болеутоляющими препаратамиЧастый прием анальгетиков может иметь побочные эффекты, среди которых есть разжижение крови и болезни внутренних органов.6. Избыточное употребление белкаМера важна и в употреблении тех продуктов, которые являются безусловно необходимыми и полезными. Белок в чрезмерных количествах оказывает на организм слишком интенсивную метаболическую нагрузку.7. Отсутствие постельного режима во время болезнейЕсли продолжать работать с высокой температурой и плохим самочувствием вместо полноценного отдыха и лечения, то нагрузка на внутренние органы будет неприемлемо высокой, что может послужить причиной дальнейших осложнений.8. Не умеренное употребление алкоголяЗлоупотребление алкоголем наносит несомненный вред всему организму, поэтому необходимо разумно подходить к количеству и качеству употребляемого спиртного.Избегая этих вредных привычек, почки останутся здоровыми и с легкостью будут справляться с задачей очищения организма долгие годы.