Менингит у детей – клиника, диагностика и лечение
Как уже говорилось выше, менингит может быть бактериальной, вирусной или грибковой этиологии. Бактериальный менингит вызывают пневмококки, менингококки, сальмонеллы и т. д. Вирусная форма заболевания может развиваться в результате кори, гриппа, краснухи, ветряной оспы и эпидемического паротита. Грибковый менингит чаще всего возникает при микозах.
Клиника
В первый день заболевания менингит проявляется сыпью, резкой головной болью, тошнотой, бледностью кожных покровов, судорогами и потерей сознания. В некоторых случаях на кожном покрове могут появляться багровые пятна. Эти признаки свидетельствуют о тяжёлом, молниеносном течении заболевания.
Грибковый менингит может стать причиной развития гидроцефалии, микотической аневризмы и поражений позвоночника.
Диагностика и лечение
Диагностика менингита заключается в сборе анамнеза, объективном осмотре больного, а также в проведении спинномозговой пункции. Последний метод исследования позволяет выявить возбудителя заболевания в спинномозговой жидкости. Также нередко для исследования берут мазок из носоглотки.
Лечение менингита необходимо проводить только в условиях стационара. Терапия заключается во введении пациенту антибактериальных препаратов, ноотропов и глюкокортикоидов.
Вы должны понимать, что несвоевременное обращение к врачу может привести к серьёзным осложнениям. Поэтому, при первых признаках менингита следует немедленно вызывать скорую помощь.
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