Менингит у детей – клиника, диагностика и лечение

Наверняка все родители стараются следить за состоянием здоровья своего ребёнка. И это неудивительно, ведь все хотят, чтобы дети росли умными и здоровыми. Однако, бывают ситуации, когда ребёнок может заболеть. Одним из наиболее серьёзных заболеваний в детском возрасте является менингит – воспаление оболочек головного или спинного мозга. Это заболевание развивается в результате размножения бактерий, вирусов или грибков в оболочках спинного или головного мозга. Это инфекционное заболевание передаётся воздушно-капельным путём от носителей инфекции. На сайте golovnie-boli.com вы можете прочитать о симптомах менингита у детей, а из этой статьи вы узнаете о клинике, диагностике и лечении данного заболевания.Как уже говорилось выше, менингит может быть бактериальной, вирусной или грибковой этиологии. Бактериальный менингит вызывают пневмококки, менингококки, сальмонеллы и т. д. Вирусная форма заболевания может развиваться в результате кори, гриппа, краснухи, ветряной оспы и эпидемического паротита. Грибковый менингит чаще всего возникает при микозах.КлиникаВ первый день заболевания менингит проявляется сыпью, резкой головной болью, тошнотой, бледностью кожных покровов, судорогами и потерей сознания. В некоторых случаях на кожном покрове могут появляться багровые пятна. Эти признаки свидетельствуют о тяжёлом, молниеносном течении заболевания.Грибковый менингит может стать причиной развития гидроцефалии, микотической аневризмы и поражений позвоночника.Диагностика и лечениеДиагностика менингита заключается в сборе анамнеза, объективном осмотре больного, а также в проведении спинномозговой пункции. Последний метод исследования позволяет выявить возбудителя заболевания в спинномозговой жидкости. Также нередко для исследования берут мазок из носоглотки.Лечение менингита необходимо проводить только в условиях стационара. Терапия заключается во введении пациенту антибактериальных препаратов, ноотропов и глюкокортикоидов.Вы должны понимать, что несвоевременное обращение к врачу может привести к серьёзным осложнениям. Поэтому, при первых признаках менингита следует немедленно вызывать скорую помощь.