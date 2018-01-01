Обезболивающие препараты вызывают головную боль

Об этом предупредил президент немецкой Федеральной аптечной палаты Андреас Кифер. Эксперты обеспокоены недостоверной рекламой безрецептурных препаратов: производитель старается представить их как совершенно безвредные.В действительности большинство обезболивающих средств имеют множество побочных эффектов. Например, те, кто часто или долгое время принимают обезболивающие, нередко сталкиваются с хронической головной болью.Пациенты описывают ее как диффузную, пульсирующую или давящую. Эта боль появляется уже при пробуждении и усиливается при физических нагрузках. Эксперт рекомендует принимать обезболивающие лекарства не дольше трех дней подряд и не чаще 10 раз в месяц.Фармацевты должны предоставлять соответствующую информацию покупателям безрецептурных препаратов, а при подозрении, что пациент действует неправильно, отказывать в продаже медикамента.