Обезболивающие препараты вызывают головную боль
В действительности большинство обезболивающих средств имеют множество побочных эффектов. Например, те, кто часто или долгое время принимают обезболивающие, нередко сталкиваются с хронической головной болью.
Пациенты описывают ее как диффузную, пульсирующую или давящую. Эта боль появляется уже при пробуждении и усиливается при физических нагрузках. Эксперт рекомендует принимать обезболивающие лекарства не дольше трех дней подряд и не чаще 10 раз в месяц.
Фармацевты должны предоставлять соответствующую информацию покупателям безрецептурных препаратов, а при подозрении, что пациент действует неправильно, отказывать в продаже медикамента.
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