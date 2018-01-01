Зачем пить много воды: ученые дали ответ
Мнения медиков относительно количества воды, которое должен употреблять человек для того, чтобы оставаться здоровым, разнятся.
Современные диетологи убеждены, что 30 мл на 1 кг веса человека - это наиболее правильная формула расчета воды, поэтому они рекомендуют соблюдать именно ее.
К слову, в этой формуле есть зерно логики, ведь все люди разные и по весу, и по возрасту, и по росту. У каждого свой обмен веществ, а потому советовать пить всем по 2 или 3 литра воды в день - нельзя.
Зачем пить много воды?
1. Ускоряется обмен веществ, а это значит, что можно быстро похудеть.
2. Очищаются сосуды, благодаря чему не появится таких проблем, как гипертония или атеросклероз.
3. Сохраняется молодость организма и внутри и снаружи, благодаря тому, что вода не позволяет развиться обезвоживанию.
4. Вода отлично тонизирует и бодрит, особенно, если пить ее охлажденной.
5. Много жидкости - залог того, что жиры из пищи не будут усваиваться в полном обьеме.
6. Как бы это странно не звучало, но у воды есть свойство снижать ощущение усталости.
7. Вода обогащает кровь кислородом, а это полезно для всего организма, но больше - для мозга и его функциональности, а также сердца.
8. С помощью большого количества воды можно избавиться от запоров.
Чем больше воды вы пьете, тем лучше для вашего здоровья, ведь она выводит из организма токсические вещества, в том числе и никотин, а также продукты распада алкоголя, поэтому без воды совсем никак не обойтись людям, имеющим вредные привычки, впрочем, как и тем, у кого этих привычек нет.
Эти советы экспертов следует взять на заметку всем, кто хочет быть молодым, подтянутым и абсолютно здоровым.
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