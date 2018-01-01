Зачем пить много воды: ученые дали ответ

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Эксперты назвали более десяти причин, которые должны заставить вас пить больше воды.Мнения медиков относительно количества воды, которое должен употреблять человек для того, чтобы оставаться здоровым, разнятся.Современные диетологи убеждены, что 30 мл на 1 кг веса человека - это наиболее правильная формула расчета воды, поэтому они рекомендуют соблюдать именно ее.К слову, в этой формуле есть зерно логики, ведь все люди разные и по весу, и по возрасту, и по росту. У каждого свой обмен веществ, а потому советовать пить всем по 2 или 3 литра воды в день - нельзя.Зачем пить много воды?1. Ускоряется обмен веществ, а это значит, что можно быстро похудеть.2. Очищаются сосуды, благодаря чему не появится таких проблем, как гипертония или атеросклероз.3. Сохраняется молодость организма и внутри и снаружи, благодаря тому, что вода не позволяет развиться обезвоживанию.4. Вода отлично тонизирует и бодрит, особенно, если пить ее охлажденной.5. Много жидкости - залог того, что жиры из пищи не будут усваиваться в полном обьеме.6. Как бы это странно не звучало, но у воды есть свойство снижать ощущение усталости.7. Вода обогащает кровь кислородом, а это полезно для всего организма, но больше - для мозга и его функциональности, а также сердца.8. С помощью большого количества воды можно избавиться от запоров.Чем больше воды вы пьете, тем лучше для вашего здоровья, ведь она выводит из организма токсические вещества, в том числе и никотин, а также продукты распада алкоголя, поэтому без воды совсем никак не обойтись людям, имеющим вредные привычки, впрочем, как и тем, у кого этих привычек нет.Эти советы экспертов следует взять на заметку всем, кто хочет быть молодым, подтянутым и абсолютно здоровым.