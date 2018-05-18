Кто входит в группу риска рака легких: ответ медиков

Медики рассказали, кому следует быть предельно осторожным.Онкологические заболевания широко распространены во всем мире и рак легких считается одним из самых частых диагнозов.Как и в случаях других видов рака, злокачественная опухоль в легких может развиваться бессимптомно.Прогнозы онкологов чаще всего являются неутешительными, потому как диагностируется опасный недуг на поздних стадиях, когда рак переходит в форму метастазирования и распространяется на другие органы.По статистике, рак легких превышает показатели смертности, если сравнивать его с раком молочных желез или других органов.Кто входит в группу риска?Учеными доказано, что курильщики - это те люди, которые первыми автоматически попадают в группу риска рака легких. Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что 90% людей с таким диагнозом являются злостными курильщиками, а остальные 10% могут подвергнуть себя опасности, если:- живут в экологически загрязненных местах;- работают на предприятиях, где изготавливаются химические вещества;- имеют наследственный фактор, то есть в роду уже были прецеденты именно с такой же болезнью;- это мужчины и женщины после 50 лет, особенно курящие;- болеют хронические заболеваниями легких и бронхов.Симптоматика рака легкихЭта разновидность рака тем и опасна, что проявляется не сразу. Единственное, что может насторожить человека, так это общие признаки онкологического заболевания, которые имеют свойство появляться в самом начале - чрезмерная усталость, быстрая утомляемость, снижение аппетита и похудение, апатия.На более поздних стадиях рака легких появляется сильный кашель с отходящей мокротой, в которой можно обнаружить кровь или гной.При явных или скрытых симптомах рака легких следует как можно быстрее попасть на прием к терапевту. А еще лучше - раз в год делать флюорографию и сдавать общий анализ крови, чтобы оставить для себя возможность узнать о страшном недуге раньше, чем он перейдет в следующую стадию развития.