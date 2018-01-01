Популярное средство от кашля может «убить» здоровье

Во многих семьях кашель у домочадцев лечат традиционным питьем – молоком с медом. Специалисты утверждают, что этот метод может навредить здоровью.Чем может навредить такой полезный, казалось бы, состав, - тем более, что для купирования кашля сами врачи всегда советуют обильное питье, смягчающее горло? Мнение экспертов на этот счет собрал Телеканал новостей «24».По словам терапевтов, молоко и мед относятся к сильным аллергенам, - поэтому прежде всего их употребление не подойдет людям, у которых может быть аллергия на один из продуктов такого коктейля.Аллергия на мед обычно проявляется активно, но вот о том, что организм не справляется с усвоением лактозы, многие люди не догадываются. Признаки данного нарушения часто воспринимаются как симптомы других расстройств – в таком случае выпитое молоко с медом вместо облегчения вызовет лишь дискомфортные ощущения.Кроме того, молочно-медовый напиток может ухудшить состояние и спровоцировать осложнения у людей с повышенным уровнем инсулина и камнями в почках, заметили специалисты. Еще один важный нюанс, которым многие пренебрегают: молоко с медом должно быть определенной температуры.Дело в том, что при нагревании напитка до 60 градусов в составе меда начинают происходить неблагоприятные изменения. В этом продукте начинает образовываться оксиметилфурфурол, крайне опасное для человеческого организма соединение, среди компонентов которого есть и канцерогенные субстанции, провоцирующие формирование раковых клеток и опухолей.