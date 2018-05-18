Низкая зарплата ведет к заболеванию мозга

Недовольство низкой зарплатой медленно подтачивает здоровье человека и при наиболее неблагоприятном развитии сценария приводит к возникновению смертельно опасного психического заболевания.«У малоимущих людей риск развития деменции на 50% выше, чем у состоятельных», - заключили ученые.Такой вывод был сделан экспертами после анализа данных наблюдений за 6 тыс. человек, родившихся с 1902 по 1943 год. Пытаясь понять, влияют ли социально-экономические факторы на развитие возрастного слабоумия, и если да, то насколько серьезно, исследователи установили: у людей, которые мало получают, в действительности наблюдается гораздо более высокий риск заполучить в старости деменцию.Ученые говорят, что вероятность слабоумия в таком случае становится выше как следствие того, что человек вынужден жить под постоянным прессом нервного напряжения, связанного с недовольством своим положением. Кроме того, деньги позволяют вести людям более активную социальную жизнь, что идет на пользу когнитивным функциям, в то время как безденежье способствует изоляционизму, а это особенно благоприятный фактор для развития психических отклонений.Деменция представляет собой хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга. Она характеризуется снижением всех высших когнитивных функций, - это значит, что у человека постепенно деградируют память, мышление, ориентация, понимание, вычисление, способность учиться, суждение. Также при деменции возникают негативные эмоциональные изменения: становятся постоянными беспокойство, раздражительность, вспыльчивость, депрессия, безразличие к тому, что было раньше значимо.