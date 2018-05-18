Горький шоколад полезен для зрения

О том, что горький шоколад гораздо полезнее молочного, повторять не приходится. В последнее время проведено немало исследований, подтверждающих пользу этого лакомства – правда, важно не переборщить с порцией. Группа ученых из Техаса под руководством Джеффа Рабина (Jeff Rabin) нашла еще одно полезное свойство горького шоколада. Проведя небольшое исследование, они пришли к выводу, что темный шоколад полезен для зрения.В эксперименте принимали участие 30 человек, средний возраст которых составил 26 лет. Никто из них не страдал какими-либо серьезными нарушениями зрения. Каждый участник съедал или горький, или молочный шоколад. Через некоторое время после употребления каждый из них проходил зрительные тесты.Оказалось, что через два часа после употребления шоколада, менялась контрастная чувствительность и острота зрения – черный шоколад вызывал гораздо более существенные изменения, чем молочный. Эффект, связанный с употреблением горького шоколада, наблюдался у всех 30 участников.Авторы предполагают, что обнаруженный ими эффект связан с тем, что употребление горького шоколада положительно сказывается на кровообращении, что влияет и на остроту зрения. Точно установить механизм станет возможно только после проведения масштабных клинических исследований. Если польза горького шоколада для зрения будет подтверждена, то в перспективе лечение шоколадом может начать использоваться в офтальмологических клиниках.Впрочем, ученые пока не уверены, что им удастся воспроизвести результаты на более крупной выборке, но они продолжают надеяться на это.