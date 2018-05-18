20 советов, как сохранить здоровье ума и тела до глубокой старости

Если готовы замедлить старение, то вам помогут советы, которые можете привнести в свою жизнь.Завидная память возможна в любом возрасте!Результаты одних исследований показали, что люди, употреблявшие препараты с экстрактом, даже в преклонном возрасте имели завидную память. Чудо-препарат улучшает питание мозга, профилактирует потерю памяти, сводит на нет вероятность депрессии, головокружения. Рекомендуемая доза экстракта – 40 мг при трехкратном ежедневном принятии.Гибкость, как у тростинкиПо причине процессов, появляющихся в организме с возрастом, суставы с каждым годом становятся менее подвижными и гибким. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно растягивать мышцы.Расширение венПри расширенных венах поможет массаж ног, втирания в них розмаринового масла, положительно сказывающегося на кровообращении. Ромашковое или кипарисовое масло избавляет от отечности.Позаботьтесь о глазахЧтобы с возрастом не ухудшилось зрение и не появилась катаракта, старайтесь уберечь глаза от вредных УФ-лучей. Не пренебрегайте солнцезащитными очками.Облегчение глазамГидротерапия улучшает кровообращение, предотвращает переутомление глаз, а также глаукому, заболевание, характеризующееся повышением внутриглазного давления. Используйте попеременно теплые и холодные компрессы – три раза в день по четыре минуты каждый.О запорахДо принятия слабительного, больше двигайтесь – один из способов избавления от продолжительного запора. В сравнении со слабительными средствами у зарядки нет побочных эффектов. Слабительное иногда вредит слизистой оболочке и нервных окончаниях кишечника.Движение – жизнь…Если вам за 50 регулярно озадачивайте себя физическими нагрузками, питайтесь правильно и выпивайте ежедневно от восьми стаканов воды. При таком образе жизни вы избавите себя от запоров и геморроя.Включите в рацион злакиВероятность патологий толстой кишки ниже при потреблении пищевых волокон. Чтобы вовсе их не знать, не забывайте про обильное питье (от 1,5 л воды) и утренние зарядки.Сахарный диабет под наблюдение!Таким недугом в развитых странах страдает каждый третий. Болезнь постоянно молодеет и все чаще дает о себе знать среди людей преклонного возраста. Тревожные звоночки:— сухость слизистой;— набор веса;— постоянная жажда;— ухудшение зрения;— корочки в уголках рта;— долгое заживление даже незначительных царапин.Не желаете пополнить ряды диабетиков, контролируйте вес, ограничьте пищу богатую вредными углеводами. Обязательна все та же физическая нагрузка.Повалим артрит на лопатки!Большинство мужчин зрелого возраста страдают артритом. Чтобы избавиться от этой болезни, следует пить отвар следующего рецепта: семена сельдерея (2 ч.л.) + вода (200 мл). Принимайте ежедневно по три раза.Важно: средство не дружит с колхицином.Массаж десенЧтобы справиться с болезнетворной микрофлорой в ротовой полости, натирайте десна витамином Е, используйте компрессы из желтокорня канадского или ароматической смолы из коры тропического дерева Commiphora molmol.Солнечная улыбкаПолоскание рта настойкой цветков ноготков, или календулы лекарственной, предотвращает развитие бактерий, вызывающих болезни десен.Укрепляем стопыС возрастом появляется все больше и больше проблем со стопами. Однако уже заранее можно предупредить все недуги – упражняйте стопы, например, хватайте пальцами различные предметы.Китайские травы для локоновТоник, в состав которого входят горец многоцветный, плоды дерезы, корни китайской наперстянки, способствует питанию кожи головы и соответственно росту волос. Можно также ежедневно пить по 15 капель из хвоща, укрепляющих волосяные луковицы.Чтобы блеск ваших волос был причиной завести окружающих, втирайте в кожу головы несколько капель витамина Е или льняного масла.Острый слухСогласно медицинским рекомендациям, для улучшения слуха и профилактики глухоты в той или иной степени, нужно уменьшить количество потребляемой соли. Чрезмерное употребление соли приводит к скапливанию в ухе жидкости, поднимающей давление.Кстати, прием препаратов с витамином А при ежедневной дозировке 5000-10000 ME (миллиединиц) избавляет от некоторых расстройств слуха, в том числе от звона в ушах.Крепкие артерии – одно из условий богатырского здоровья.Врачи-гомеопаты рекомендуют своим пациентам лекарство, называемое Baryta сагbonica. Оно делает стенки сосудов более крепкими и менее напряженными.Надежная защита организма – один из гарантов долголетияЗаботиться об иммунитете надо начинать с раннего возраста, не дожидаясь пенсии. Чем сильнее ИС, тем менее вероятнее болезни, дающие о себе знать чаще у людей в возрасте +50. И в этом случае все решается посредством правильного питания. Правильным решением станет обращение к диетологу, который составит ежедневный рацион с учетом веса, возраста, имеющихся патологий и даже личных пожеланий консультируемого. Для ИС важны витамины А, В, С, Е, а также минералы, в том числе цинк, селен. Витаминов много в овощах и фруктах, предупреждающих появление свободных радикалов, пагубно влияющих на клетки. Через нейроны свободные радикалы поступают к нервным клеткам органов зрения. В этом случае можно забыть об орлиной остроте зрения.Любовь спасает не только мирПроведено много опытов, подтверждающих следующее – люди живут дольше, если не оставляют любовных утех. Частые тактильные контакты с половиной хорошо влияет на гормональный фон. А под влиянием последних зависит состояние и работоспособность всех органов и систем.Состояние печени под контроль!В организме любого млекопитающего этот орган выполняет функции биологического фильтра. Основной причиной его поломки служит алкоголизм. Речь идет о циррозе. Это единственный орган, который восстанавливается. Поэтому многие переждут и опят пускаются во все тяжкие. Опять ежедневные посиделки, денатурат, жирная пища… Рано или поздно такое отношение к проблеме завершается смертью. Такой перспективы в первую очередь надо опасаться тем, у кого ранее был диагностирован гепатит.На первой странице моей медицинской карты имеется косая красная полоса, то есть я незаразен, пока моя кровь не перельется человеку. То есть я не могу быть донором. Как-то после защиты диссертации ушел в затяжное празднование. Результат – цирроз. Бейте тревогу при гнилостном запахе, когда ходите по большому, резких уколах или не прекращающихся болях в области печени, жидком, черном кале. И еще, людям, у которых есть проблемы с печенью, не рекомендованы свежие моллюски, ракообразные. Испытав на своей шкуре последствия цирроза, дам одну рекомендацию, оставьте алкоголь во всех его проявлениях в прошлом.Двигаемся и еще раз двигаемсяПри пассивном образе жизни кости быстро теряют массу, становятся слабыми. Один из уделов ленивцев – остеопороз. Избежать такой неприятной перспективы позволяют подвижные виды спорта, в том числе легкие пробежки, теннис, танцы, аэробика. Выполняйте физические упражнения не менее трех раз в неделю по полчаса. Везет же почитателям велосипедных прогулок – не имеют проблем с легкими, реже жалуются на болезни ССС.При остеопорозе помогают народные средства на основе полевого хвоща, люцерны, лекарственного алтея, травах из Поднебесной, например, женьшеня.Кушайте творог и другие продукты с большим количеством Ca: минимальная ежесуточная мужская доза – 800 мг, женская – 1000 мг, при грудном вскармливании – порядка 1500 мг минерала. Лучше остановиться на молоке с небольшим процентом жира, низкокалорийном йогурте, сыре, цветной капусте, тунце, миндале и зелени. Красное мясо, алкоголь, прохладительные напитки, кофеин в большом количестве – табу.