Как избавиться от картавости в домашних условиях, — вопрос, волнующий многих людей, столкнувшихся с этим специфическим дефектом речи, доставляющим моральные неудобства и порождающим комплексы. В медицине картавость именуется дислалией. Имеется множество подтверждений, что ее появление может послужить причиной замкнутости ребенка, а впоследствии и взрослого. Не секрет, что картавость часто портит впечатление о человеке еще на этапе собеседований при приеме на работу, не говоря уже о «смазывании» ораторского мастерства состоявшихся специалистов в журналистике, лекторах, преподавателях. Однако вместо того, чтобы поддаваться унынию, стоит начать бороться с проблемой.При нормальном слухе и артикуляционном аппарате некоторые люди не могут четко выговаривать определенные звуки. Специалисты уверены, что нарушения речи заметны еще в раннем детстве, а потому важно, чтобы родители, заметив признаки дислалии, вовремя обратились к логопеду. Именно профильный специалист сможет правильно определить причину ее происхождения, среди которых такие.1. Наиболее распространенной причиной является укороченная нижняя уздечка, которая мешает подвижности языка. В этом случае хирургическое вмешательство может помочь в решении вопроса. Однако во взрослом возрасте подрезка уздечки более сложна, поэтому к такому вмешательству лучше прибегнуть еще в детстве.2. Еще одним фактором развития дислалии бывает слабость мышц языка. Эта проблема решаема с помощью артикуляционной гимнастики. Регулярное выполнение комплекса упражнений помогают языку приобрести нужную подвижность и крепость мышц, а это хорошее подспорье для того, чтобы нормализовалась речь.3. Иногда дислалия развивается в детском возрасте из-за психологического аспекта. В тех семьях, в которых у кого-то из взрослых картавая речь, дети попросту могут перенимать произношение, копировать, усугубляя собственную проблему. Этот случай относится к тем, которые требуют занятий и с логопедом, и с психологом.Методы борьбы с дислалией в любом возрасте почти идентичны. Потому бороться с дефектом речи можно и в дошкольном возрасте, и в подростковом, и в более зрелом. Однако, чем старше человек, тем больше времени уйдет на коррекцию произношения. Метод артикуляционной гимнастики остается основным. Из наиболее эффективных упражнений можно выделить следующие.1. Упражнение «воздушный бой», которое выполняется с широко раскрытым ртом и прижатым к нижней губе языком. С силой выдыхая, необходимо произносить звук «Ф». Количество подходов не ограничено, важно делать множество повторов в течение дня, ведь именно это упражнение логопеды считают весьма действенным.2. «Алфавит» — это упражнение, которое подразумевает «написание» букв в воздухе языком с широко раскрытым ртом.3. «Сластена» — упражнение, подобно предыдущим, выполняющееся с открытым ртом, но и с поддерживаемой ладонью нижней челюстью. В таком положении нужно «широким языком», то есть не напряженным, несколько раз облизать губы круговыми движениями сверху вниз.4. Необходимо медленно по очереди проговаривать звуки «ТЭ», «ЛЭ», «ДЭ», затем слитно «ТЭЛЭДЭ», качественно произнося буквы. Через минуты две с начала упражнения нужно ускорить темп и быстро произносить слово около пяти-шести минут.5. Также в течение семи минут медленно проговаривается «ДЭТЭДЭ».Перечисленные упражнения — базис того, как избавиться от картавости в домашних условиях. Приноровившись к выполнению, следует сделать их регулярными, ежедневными до тех пор, пока не появится заметный результат. Дополнительно важно использовать и прочие способы нормализации речи: чтение с выражением, произношение скороговорок, пение.Кроме названных, есть еще некоторые упражнения, которые рекомендуются для домашних занятий с детьми под контролем взрослых. Ведь если пустить проблему на самотек, то ребенок будет попросту продолжать картавить, а в худшем случае — «замолчит», чтобы его не дразнили другие дети. Не все малыши отличаются изобретательностью, заменяя слово «рыба» словом «селедка», как было в сюжете известного фильма. Да и не получится исключить из лексикона все слова с буквой «Р».1. «Рычащий лев» — методика, при которой ребенок прижимает к верхнему небу кончик языка, касаясь им верхней челюсти. На выдохе при дрожании языка должен выходить звук «Р». Упражнение должно быть регулярным до появления четкого звонкого звука. Здесь важно контролировать использование в произношении именно кончика языка, а не горлового звука, иначе, упустив этот момент, ребенок может усвоить неверное произношение, от которого гораздо сложнее отучить.2. Следующее артикуляционное упражнение выполняется с как можно более широко раскрытым ртом, касаясь языком внутренней стороны верхней челюсти. Следует выполнять движения кончиком вправо и влево, а немного погодя — поглаживая верхнее небо вперед-назад, касаясь зубов и не забывая держать рот открытым все время.3. Произношение звука «Д» важно тем, что оно обеспечивает правильное положение языка для последующего произношения «Р». В качестве еще одного упражнения, нужно приоткрыть рот, уложив широкий язык на нижнюю губу. Равномерно издавая звук, следует непрерывно облизывать нижнюю губу.Домашнее выполнение ребенком данных упражнений, а по мере роста, и добавление к занятиям скороговорок, поможет в решении вопроса картавости.