Лекарственные средства от прыщей

Для лечения акне широко используются такие лекарственные препараты, как изотретиноин, бензоил пероксид, азелаиновая кислота, салициловая кислота, продукты на основе октадеценовой кислоты.

Применение антибиотиков

Антибиотики для лечения акне могут использоваться в виде кремов, мазей, местного применения и в виде общего перорального введения. Они особенно рекомендуются для людей с угревыми поражениями при эритеме и воспалении. Актуальными антибиотиками являются эритромицин и клиндамицин. Их можно принимать один или два раза в день, часто в сочетании с эксфолиантами (например, бензоилпероксидом). Местное применение бензоилпероксида предотвращает резистентность угревой терапии.

Тетрациклин и меккоциклин доступны в виде кремов. Лечение пациентов с тяжелыми поражениями акне должно начинаться с введения антибиотиков в целом. Основой этой терапии являются тетрациклины. Тем не менее, они не должны передаваться беременным женщинам или маленьким детям, поскольку препарат исчезает в растущих костях и зубах и влияет на окраску зубов. Около 10% тетрациклинов используют гиперпигментацию (темную слизистую оболочку) в полости рта. Эритромицин может использоваться у людей, которые не лечились тератикой.

Изотретиноин для лечения акне

Изотретиноин является самым сильным ингредиентом в лечении и поэтому предназначен для пациентов, стандартное лечение с помощью антибиотиков или других препаратов не достигло желаемого результата. Его основным побочным эффектом является чрезмерная слизистая слизь и изменения в лабораторных тестах, которые повышают уровень холестерина и триглицеридов (их уровень следует контролировать каждые 2-4 раза). Важно уменьшить количество жира, вырабатываемого изотретиноином. Кожа и слизь быстро становятся сухими. Микроэлементы и угри исчезают. Этот ингредиент также обладает сильным противовоспалительным и противомикробным действием.

Перекись бензоила в борьбе с угрями

Перекись бензоила влияет на сильное отшелушивание кожи и мазь бактерицидна. Он рекомендуется для людей, страдающих от прыщей, гнойных инфекций кожи и увеличения себореи. Эффективно снижает Propionibacterium acnes (бактерии, ответственные за развитие пустул) более чем на 95% в течение 2 недель. Может вызвать эритему и отбеливать темную кожу или волосы.

Перекись бензоила присутствует в различных концентрациях (2, 5-10%) в виде геля (спирта или ацетонового субстрата) и крема (водная среда). Крем может высушить кожу. Использование чередующихся бензоилпероксидов и антибиотиков снижает риск резистентных бактериальных штаммов (это повышает эффективность лечения). Противопоказанием для этого лекарства является гиперчувствительность к его компонентам. Однако наиболее распространенными побочными эффектами являются покраснение кожи, чрезмерное отшелушивание и зуд.

Азелаиновая кислота в лечении угревой сыпи

Азелаиновая кислота, используемая в виде крема, обладает антибактериальным, противовоспалительным и слегка отшелушивающим действием. Таким образом, этот препарат эффективен у людей с угрями, страдающими атопическим дерматитом.

Гормональная терапия

Кортикостероидная гормональная терапия — в основном используется в сочетании с оральными контрацептивами (Диана 35 или Дианет), Хлормадинон, Спиронолактон — в основном используется как мочегонное средство, также обладает антиандрогенными эффектами (в настоящее время не используется). Оральные контрацептивы для акне. Первым шагом в лечении акне у молодых женщин часто является использование оральных контрацептивов с эстрогеном. Эстрогены ингибируют выработку кожного сала. Они также могут использоваться у пациентов с розацеа и угревой болезни.

Лечение салициловой кислотой

Салициловая кислота относится к группе гидроксильных кислот (BHA). Общий эффект КНБК аналогичен действию второй группы кислот, относящихся к гидроксикислотам — АНА. Он регулирует обновление клеток кожи, отшелушивает, ослабляя межклеточные соединения и удаляет ненужные слои клеток рогового эпидермиса. Поскольку композиция, связанная с аспирином (ацетилсалициловая кислота), обладает некоторыми противовоспалительными свойствами, тем самым способствуя процессу заживления ударов и раздражений.

Салициловая кислота обладает бактерицидными, фунгицидными и слабо дезодорирующими свойствами. Он растворяется в жире, так что, помимо отшелушивания мертвых клеток с поверхности эпидермиса, он обладает способностью проникать через кожное сало (сыворотку), проникает глубоко, очищает поры и проникает глубоко в волосяной фолликул, что важно при лечении акне.

Благодаря своим свойствам он вскрывает поры и, таким образом, предотвращает образование новых очагов акне и помогает в удалении угрей. Чаще всего салициловая кислота используется в средствах для удаления веснушек, жидкостей и антиперспирантов, а также в средствах против перхоти.
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