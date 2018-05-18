Лекарственные средства от прыщей

Для лечения акне широко используются такие лекарственные препараты, как изотретиноин, бензоил пероксид, азелаиновая кислота, салициловая кислота, продукты на основе октадеценовой кислоты.Антибиотики для лечения акне могут использоваться в виде кремов, мазей, местного применения и в виде общего перорального введения. Они особенно рекомендуются для людей с угревыми поражениями при эритеме и воспалении. Актуальными антибиотиками являются эритромицин и клиндамицин. Их можно принимать один или два раза в день, часто в сочетании с эксфолиантами (например, бензоилпероксидом). Местное применение бензоилпероксида предотвращает резистентность угревой терапии.Тетрациклин и меккоциклин доступны в виде кремов. Лечение пациентов с тяжелыми поражениями акне должно начинаться с введения антибиотиков в целом. Основой этой терапии являются тетрациклины. Тем не менее, они не должны передаваться беременным женщинам или маленьким детям, поскольку препарат исчезает в растущих костях и зубах и влияет на окраску зубов. Около 10% тетрациклинов используют гиперпигментацию (темную слизистую оболочку) в полости рта. Эритромицин может использоваться у людей, которые не лечились тератикой.Изотретиноин является самым сильным ингредиентом в лечении и поэтому предназначен для пациентов, стандартное лечение с помощью антибиотиков или других препаратов не достигло желаемого результата. Его основным побочным эффектом является чрезмерная слизистая слизь и изменения в лабораторных тестах, которые повышают уровень холестерина и триглицеридов (их уровень следует контролировать каждые 2-4 раза). Важно уменьшить количество жира, вырабатываемого изотретиноином. Кожа и слизь быстро становятся сухими. Микроэлементы и угри исчезают. Этот ингредиент также обладает сильным противовоспалительным и противомикробным действием.Перекись бензоила влияет на сильное отшелушивание кожи и мазь бактерицидна. Он рекомендуется для людей, страдающих от прыщей, гнойных инфекций кожи и увеличения себореи. Эффективно снижает Propionibacterium acnes (бактерии, ответственные за развитие пустул) более чем на 95% в течение 2 недель. Может вызвать эритему и отбеливать темную кожу или волосы.Перекись бензоила присутствует в различных концентрациях (2, 5-10%) в виде геля (спирта или ацетонового субстрата) и крема (водная среда). Крем может высушить кожу. Использование чередующихся бензоилпероксидов и антибиотиков снижает риск резистентных бактериальных штаммов (это повышает эффективность лечения). Противопоказанием для этого лекарства является гиперчувствительность к его компонентам. Однако наиболее распространенными побочными эффектами являются покраснение кожи, чрезмерное отшелушивание и зуд.Азелаиновая кислота, используемая в виде крема, обладает антибактериальным, противовоспалительным и слегка отшелушивающим действием. Таким образом, этот препарат эффективен у людей с угрями, страдающими атопическим дерматитом.Кортикостероидная гормональная терапия — в основном используется в сочетании с оральными контрацептивами (Диана 35 или Дианет), Хлормадинон, Спиронолактон — в основном используется как мочегонное средство, также обладает антиандрогенными эффектами (в настоящее время не используется). Оральные контрацептивы для акне. Первым шагом в лечении акне у молодых женщин часто является использование оральных контрацептивов с эстрогеном. Эстрогены ингибируют выработку кожного сала. Они также могут использоваться у пациентов с розацеа и угревой болезни.Салициловая кислота относится к группе гидроксильных кислот (BHA). Общий эффект КНБК аналогичен действию второй группы кислот, относящихся к гидроксикислотам — АНА. Он регулирует обновление клеток кожи, отшелушивает, ослабляя межклеточные соединения и удаляет ненужные слои клеток рогового эпидермиса. Поскольку композиция, связанная с аспирином (ацетилсалициловая кислота), обладает некоторыми противовоспалительными свойствами, тем самым способствуя процессу заживления ударов и раздражений.Салициловая кислота обладает бактерицидными, фунгицидными и слабо дезодорирующими свойствами. Он растворяется в жире, так что, помимо отшелушивания мертвых клеток с поверхности эпидермиса, он обладает способностью проникать через кожное сало (сыворотку), проникает глубоко, очищает поры и проникает глубоко в волосяной фолликул, что важно при лечении акне.Благодаря своим свойствам он вскрывает поры и, таким образом, предотвращает образование новых очагов акне и помогает в удалении угрей. Чаще всего салициловая кислота используется в средствах для удаления веснушек, жидкостей и антиперспирантов, а также в средствах против перхоти.