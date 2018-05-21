ТОП-5 самых распространенных женских болезней

Женский организм представляет идеальное творение природы и сложнейшую структуру организма. Именно в ней происходит зарождение новой жизни, вынашивание ребенка и преодоление тяжелых физиологических процессов. Физиологические процессы, которые зачастую выходят из нормы, приводят к серьезным негативным последствиям и распространениям болезней. Следует внимательно рассмотреть наиболее частые заболевания.Это воспаление стенок мочевого пузыря, которому подвержены девушки любого возраста из-за физиологического строения. Протекает с болезненным частым мочеиспусканием, примесью крови и повышением температуры тела. Почти в каждом случае заболевания, возникает из-за инфекции, которой намного проще из-за короткой и широкой женской уретры попасть в организм. Возникает также из-за бактерий, вирусов, грибков и хламидии. В 70% случаев инфекцией является кишечной палочкой, в 20%- стафилококк, в 10%- протей или клебсиелла. Лечением занимается врач-уролог. При своевременном обращении и принятии эффективных препаратов вероятно быстрое и полное излечение.Вагинальный кандидоз, при котором происходит поражение влагалища грибками рода Candida. Сопровождается сильным зудом, творожистыми выделениями и болями во время полового акта. Причины возникновения молочницы великое множество. Начиная от понижения иммунитета, ношения синтетического нижнего белья, применения антибиотиков и инфицирование от партнера. Несвоевременное лечение кандидоза во время беременности может привести к заражению плода. Часто перерастает в хроническое заболевание, которое вылечить невероятно трудно. В любом случае, в первую очередь, стоит обратиться за диагностикой к гинекологу. Лечение проводится вагинальными свечами и таблетками, от одного дня до полутора недель. При неэффективности данных препаратов, врачом принимается решение использовать антимикотические таблетки. Профилактика заболевания- залог успешного здорового организма.Коварное заболевание, которое выявляется только при гинекологическом осмотре. Протекает без симптомов, лишь изредка боли вниз живота и кровяные выделения после полового акта. С эрозией встречается каждая третья женщина. Разделяется на истинную и ложную. В первом случае, возникает из-за повреждающих негативных факторов. Во втором- из-за разрастания эпителия шейки матки. Для своевременной диагностики каждая девушка обязана посещать врача два раза в год. Лечение зависит от вида, размера и возраста пациентки. Наличие данного заболевания не влияет на вынашивание плода. Как и многие другие объекты мочеполовой системы, лишь является предметом тщательного наблюдения. Многими женщинами отмечено, что эрозия бесследно исчезает после рождения ребенка.Распространённое онкологическое заболевание среди женщин. Успех лечения зависит от момента, на какой стадии был выявлен и диагностирован рак. Поражение злокачественными опухолями. Раковые клетки имеют высокую скорость деления за счет того, что в них происходит активный обмен веществ. При распаде вызывают интоксикацию. Чаще всех предрасположены к данному заболеванию женщины в возрасте после 40 лет. Развивается в 4 этапа: уплотнения в груди; изменение кожи; выделение из сосков; увеличение лимфатических узлов. Диагностируется при маммографии, узи молочных желез, анализе крови на наличие онкомаркеров и биопсии. Лечение зависит от стадии поражения. Куда входит: химиотерапия, лучевая терапия, гормонотерапия, хирургическое вмешательство. На данный момент, лечение имеет успешные показатели. В среднем, плюс 5 лет выживания. Но это условная граница, которую больше половины пациенток переступают.Опухоль доброкачественного образования. Представляет собой наполненное жидкостью образование на ножке. В результате постоянного накопления имеет тенденцию к росту. Длительное время не имеет клинических проявлений. Но может сопровождаться болями внизу живота, нарушением менструального цикла, увеличением размеров живота. Развивается из-за абортов, гормональной дисфункции, воспалительных процессов и др. Один вид образования проходит самостоятельно, а при другом следует проведение противовоспалительной или гормональной терапии. Диагностируют при ультразвуковой диагностики, лапароскопии, бимануального осмотра.