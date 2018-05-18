Стоит произнести слово «спорт» и оно отождествляется со здоровьем, красотой, силой, молодостью. Любой вид спорта ведет к омоложению организма, упругости мышц и кожи, гибкости тела. А что может быть красивее женщины-кошки, которая смело оголяет рельефный животик? Фитнес против возраста работает — доказано не только умными учеными, но и пожилыми тетушками и дядюшками, которые занимаются им если не каждое утро, то через день — точно!И следует задуматься девушке в 20 лет: как в свои 40 она будет подниматься по ступенькам, идти в горы в поход, или быстро убегать от маньяка на своих шпильках. Но, если вы прогуляли свои 20 лет и есть, что вспомнить, не отчаивайтесь. Спортом не поздно заняться и после 35 и даже 40 лет. Было бы желание! А для удержания красоты и молодости желание не только появится, оно будет пламенеть!Занятие спортом в юном возрасте отлично сказывается на развитии, здоровье подростка. Меньше времени остается на глупости. Курение, злоупотребление алкоголя влечет за собой увядание организма. Спортивной девушке легче дается вынашивание ребенка, процесс родов и восстановление после. Снижается риск появлению растяжек на животе, апельсиновой корке на попе и ножках.Если же упущено спортивное время в молодом возрасте — не следует паниковать. Рождение ребенка, декретный отпуск, первый год жизни всецело отдан любимому чаду. А теперь следует подумать о себе, любимой! Как раз время подтянуть фигуру, подкачать ножки, ягодицы, грудь, руки. Не упускайте шанс! После выхода на работу, в неистовом темпе жизни просто не найдется времени на маленькое счастье — занятие фитнесом. Начнется сидячий образ жизни, хаотический прием пищи, глядишь — а уже бока выпирают, попа стала побольше и почему-то немного некрасиво свисает.Молодой, в 30 лет, еще легко прятать такие недостатки под одеждой, макияжем. Но что же делать в 40 лет? А ответ один: и в тридцать, и в сорок лет заниматься собой, чтобы радовать глаза мужу, давить завистью своих подруг и излучать позитивную энергию окружающим.Если вы в спорте новичок, не надо никому ничего доказывать, преодолевая километровые дистанции, качая непонятное и хаотическое количество раз пресс. Этим не то что можно отбить желание заниматься дальше, но и подорвать здоровье.— начните с ежедневной спортивной ходьбы, которая плавно перетечет в бег. Разработайте свой ритм. Помните, лучше меньше, но качественнее. Сегодня пробежали один круг, через месяц — три. И на этом смело можно остановиться.— после бега используйте скакалку. Отлично тренируются мышцы ног, ягодиц и бедер. Закрепить можно приседанием, выпадами вперед и в стороны, махами ногами, «мостик», подъем тазобедренного сустава в положении лежа, при этом крепко сжимая ягодицы.— подкачать грудь и руки можно с помощью таких упражнений, как отжимание лежа: от пола, скамьи. Разведения гантелей лежа.— спине также нужно отдать должное. Поднятие корпуса лежа на животе, подтягивание.— и, наконец, талия. Основа женских фобий. Обруч — первый помощник. Качание пресса, подъем ног вися на турнике, наклоны в стороны (желательно с гантелями), боковые скручивания.Все упражнения стоит делать по три подхода, с увеличением количества раз. После тренировки следует покушать кашу, желательно в течение двадцати минут (только не переедаться, всему есть мера). Ускоряется обмен веществ, не переживайте, калории откладываются не будут, а придадут организму сил после трудной работы.Вот, нехитроумные советы, и фитнес против возраста вам обеспечен. Ваше тело всегда будет молодо выглядит, мужчины и не догадываются о вашем возрасте.Когда мышцы тела в порядке, все красиво покачено, следует обратить на еще одну проблемную зону женщины, как лицо и шея. Разные косметические процедуры улучшат состояние кожи, придав ей красивый нежный цвет. Но что делать, если не очень хочется пользоваться дорогими препаратами-масками от морщин. И тут помощником является спорт. Сам комплекс разработан и поэкспериментирован Патрисией Горовей, которая после травмы лица, сумела укрепить мышцы и подтянуть кожу.Указательными пальцами от бровей к волосам разглаживайте кожу, при этом брови опускаются вниз. Окончательное положение задержите на 5-10 секунд. Повторите несколько раз.Прижмите указательными пальцами брови, отводя их вверх, веки в это время опускаются вниз. Продолжительность — 5-10 секунд по два-три подхода.Опрокинув голову назад, обхватить шею рукой (не сильно разжимая пальцы, как бы держась за гортань) и медленно вытягивать кожу, при этом напрягая ее.Второй подбородок убирается лежа на спине, приподняв голову, следует напрячь мышцы шеи. Задержаться на 5-10 секунд, потом расслабить шею. Повторить несколько раз.Широко произнося букву «О», прижмите пальцы под уголками глаз, несколько раз моргните нижними веками, а верхние пусть остаются неподвижными. Тяжело, но нужно продержаться 5-10 секунд, делая несколько подходов.Для укрепления мышц лица воздействует массаж в виде пощипывания.Для излучения красоты женщина должна держать все под контролем: красивые движения, ходьба, макияж, одежда, тело и лицо. При сочетании всех моментов совсем неважно, каким возрастом обладает прелестная обольстительница.