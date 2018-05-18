Многие люди сталкиваются с заболеванием гастрит. Основное его лечение связано с корректировкой рациона питания, но диета при гастрите с повышенной кислотностью имеет ряд отличий от меню при пониженной кислотности. Также отличается тактика лечения в случае острой или хронической фазы заболевания.Симптоматика заболевания проявляется ноющим или острым болевым синдромом, который локализуется в верхней части живота. Эти ощущения часто появляются и связаны с приемом пищи. Также характерны такие проявления как: тошнота и рвота, появление отрыжки и возможно снижение аппетита. Кроме того может происходить так называемое вздутие живота, сопровождающееся появлением ощущения переедания и переполнения желудка.Спровоцировать обострение могут различные факторы. Это нарушение качества и режима питания. Тем, кто имеет в анамнезе такую хворь следует внимательно относится к употребляемой пище, потому что излишне жирная еда или же запрещенные продукты могут привести к усилению симптомов, тошноте и рвоте. Одной из причин появления «нервного гастрита» считается нарушения в деятельности нервной системы. От ее состояния и зависит улучшение самочувствия.Травмировать слизистую желудка и тем самым спровоцировать обострение может употребление некоторых лекарственных препаратов. В зоне повышенного контроля находятся противовоспалительные и обезболивающие лекарства, антибиотик и другие. Перед употреблением обращают внимание на противопоказания в инструкции, уделяют внимание времени приема. Препараты принимают только после приема пищи. Рацион питания при таком заболевании называют диетой № 1.Общие рекомендации при гастритеТакая болезнь желудочно-кишечного тракта требует внимания не только к тому, какие продукты следует употреблять, но и большое значение имеет культура питания.Врачи рекомендуют отказаться от огромных порций, а отдать предпочтение дробному питанию с небольшими временными промежутками между приемами пищи. Так легче справляться с выбросами желудочного сока, который раздражает слизистую желудка, если он пуст.Исключают и поздние приемы пищи. Запрещенными считают любые острые и жареные продукты, а также все то, что прошло процедуру копчения. Избегают при такой болезни кислые овощные и фруктовые культуры.Уменьшить возникновение спастических ощущений в эпигастральной зоне помогает употребление пищи в теплом виде. Избегают крайностей. Не следует, есть как очень горячее, так и совсем холодное.Способность оливкового масла разжижать желчь делает его использование предпочтительным, оно наилучшим образом сказывается на самочувствии больного.Избегают и так называемой еды на ходу или всухомятку. Такое питание провоцирует обострение.Способность алкоголя и курения стимулировать выработку кислоты, приводит к тому, что желудочный сок становится еще более агрессивным. Также спровоцировать острую фазу болезни может и острая вирусная инфекция. В зоне риска находится употребление гормональных препаратов.Содержание диетыДанный рацион питания является сбалансированным по содержанию полезных элементов. Ограничение касается только тех продуктов, которые провоцируют секрецию желудка или трудно и долго перевариваются.Предпочтение отдается следующим видам термообработки: варка на воде или же приготовление на пару. В некоторых случаях врачи рекомендуют употреблять протертую пищу. Режим питания включает 5-6 приемов пищи в течение дня. На ночь рекомендуют выпивать теплое молоко, которое можно заменить сливками.Разрешено включать в питание хлеб и изделия, однако это не касается свежей продукции и ржаных видов. Запрет касается и изделий из слоеного теста и сдобы.Первые блюда разрешено готовить только на овощных бульонах. Не допускаются супы, в основе которых есть мясной или рыбный бульон. Мясные блюда готовят преимущественно на пару, разрешается запекание в духовке без использования жира, а также отваривание.Из молочных продуктов в рацион включают все некислые ее виды. Также избегают употребления острых и соленых сыров, ограничение касается и сметаны. Из круп разрешены каши, которые приготовили на водичке или молоке. Это может быть гречка, которую перед подачей перетирают или же рис, овсянка. Допускаются макаронные изделия. Не входят в рацион пшено и перловая крупа, все виды бобовых.Разрешенные овощи (морковь и свекла, картофель) готовят на пару или же подают в отварном виде. Из капусты допускается — цветная. Белокочанная не входит в меню, как и огурцы, лук, все виды грибочков.Ягоды и фрукты встречаются в диетическом рационе в виде компотов и киселей. Также их можно приготовить и подать протертыми. Подходят и запеченные в духовке сладкие фрукты.Из разрешенных напитков считают чай (заваренный некрепко) или же разбавленный молоком (сливками). Кофе можно с молоком. Если выбирают соки, обращают внимание на то, чтобы они были сладкими. Исключают полностью любые газированные напитки, а также крепкий черный кофе.Если подойти творчески к приготовлению блюд данного рациона, он не покажется диетическим. Из разрешенных продуктов можно приготовить вкусные каши и супы, паровые мясные и рыбные котлетки, фрикадельки. Сладкие ягоды и фрукты можно употреблять в виде муссов и желе.