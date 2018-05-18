Антипсихотики во время беременности грозят развитием диабета

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Исследователи обнаружили связь между приемом лекарств из категории антипсихотиков во время беременности и гестационным диабетом. Эти препараты применяются для лечения биполярного расстройства, шизофрении и других психических заболеваний. Исследователи из Гарвардской медицинской школы, Центрального госпиталя Массачусетса, а также Brigham and Women’s Hospital выяснили, что между лекарствами из категории антипсихотиков, принимаемыми во время беременности, и гестационным диабетом существует прямая связь. Данные лекарственные препараты, которыми лечат биполярное расстройство, шизофрению и другие тяжелые психиатрические болезни, увеличивают риск гестационного диабета. Этот вывод тем более важен, если учесть, что приблизительно 50% женщин с гестационным диабетом сталкиваются с полноценным диабетом второго типа в течение нескольких лет после беременности. МедикФорум напоминает, что сам по себе гестационный диабет связан с некоторыми осложнениями при беременности, включая преэклампсию, потребность в экстренном кесаревом сечении, неонатальную гипогликемию и макросомию. Исследователи изучили риск развития гестационного диабета при продолжительном приеме некоторых антипсихотических препаратов во время беременности. Их внимание привлекли 5 лекарств: арипипразол, зипрасидон, кветиапин, рисперидон и оланзапин. Продолжительный прием оланзапина и кветиапина был связан с повышенным риском гестационного диабета. При этом прием арипипразола, зипрасидона и рисперидона не приводил к увеличению этого риска. В исследовании приняли участие женщины, не имевшие диабета и получавшие антипсихотические лекарства в течение трех месяцев до начала беременности. Затем их сравнили с женщинами, которые продолжали использовать эти препараты в течение первой половины беременности, а также с теми, кто перестал использовать лекарства во время ожидания родов.