Ученые нашли надежный способ избежать инсульта

Финские ученые проанализировали медицинские данные 1628 мужчин и женщин в возрасте от 53 до 74 лет, чтобы выяснить, как частый поход в сауну влияет на состояние здоровья человека.Финские ученые выяснили, что частые походы в сауну помогают уменьшить риск инсульта. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Medicalxpress.com.Ученые проанализировали медицинские показатели 1628 мужчин и женщин в возрасте от 53 до 74 лет и выявили у них наличие рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Затем участников эксперимента разделили на три группы: первая принимала сауну один раз в неделю, вторая - 2-3 раза, а третья - 4-7 раз.В итоге, второй группе удалось снизить риск получения инсульта на 14%, а третьей - на 61% по сравнению с первой группой.Ученые подчеркнули, что исследование не показывает причинно-следственных связей между походом в сауну и снижением риска инсульта, однако механизмы положительного эффекта могут включать снижение артериального давления, стимуляцию иммунной системы, влияние на вегетативную нервную систему и укрепление сердечно-сосудистой функции.