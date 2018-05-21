На 14 лет дольше: привычки, которые продлевают жизнь

Проанализировав смерть 42 тысяч человек, ученые пришли к выводу о том, какие привычки являются для нас наиболее полезными, эффективно продлевая жизнь. Продолжительности жизни людей, исключивших 5 основных факторов риска, выше в среднем на 14 лет.Согласно мнению ученых, изучивших два масштабных исследования, связанных с продолжительностью жизни, есть всего 5 наиболее опасных факторов риска, приводящих к преждевременной смерти. Для своих изысканий американские ученые использовали данные, полученные с 1980 по 2014 год, изучив смерть 42 тысяч 167 человек. По результатам, наиболее важными факторами, влияющими на продолжительность жизни, являются вес, правильный рацион питания, умеренные физические нагрузки и пристрастие к курению и алкоголю. Согласно полученным данным, для того чтобы жить как можно дольше, вы должны иметь индекс массы тела в пределах от 18.5 до 24.9, заниматься спортом не менее 30 минут в день, питаться здоровой едой, не курить и умеренно употреблять алкоголь. Для мужчин максимальная доза спирта в день составляет не более 30 граммов, для женщин - 15.Согласно данным исследований, взрослые люди, не имеющие ни одного из вышеперечисленных факторов риска, жили дольше. Они гораздо менее подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы, а также раку. Опираясь на статистику, ученые подсчитали, что средняя продолжительность жизни американских женщин, подверженных всем 5 факторам риска, составляет 79 лет, в то время как женщины, исключившие их из своей жизни, в среднем живут до 93 лет. Для мужчин показатели составляют 76 и 87 лет. Тем временем, средняя продолжительность жизни россиян составляет 72,5 года. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!