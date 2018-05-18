О прививках. Почему врачи настаивают на вакцинации?

Я очень много слышала и читала в интернете о рисках, связанных с прививками. Может, не стоит рисковать?Ю. Голикова, ТереньгаНа вопросы нашей читательницы отвечает руководитель Центра здоровья «Перспектива» Городской больницы №1 Ольга Власова.Чем хороша вакцина?Вакцина, попадая в организм, побуждает иммунную систему человека вырабатывать специальные вещества для уничтожения возбудителя, тем самым формируя у него изби рательную память к болезни. Впоследствии, если человек инфицируется этим заболеванием, его иммунная система окажет быстрое противодействие возбудителю, и человек не заболеет опасной инфекцией или перенесет её в лёгкой форме. При привитости 85-95% населения вырабатывается коллективный иммунитет, что предотвращает развитие эпидемий.Прививки существенно понижают риск заражения, используя естественные защитные реакции организма, чтобы выработать иммунитет к болезни.Какие виды вакцин существуют?Сегодня в руках медицинских работников для борьбы с десятками инфекционных заболеваний имеется более ста вакцин, благодаря которым удалось избежать целых эпидемий и значительно улучшить качество жизни населения. Условно принято выделять четыре вида иммунобиологических препаратов:Живая вакцина (от полиомиелита, краснухи, кори, эпидемического паротита, гриппа, туберкулёза, чумы, сибирской язвы).Инактивированная вакцина (против коклюша, энцефалита, холеры, менингококковой инфекции, бешенства, брюшного тифа, гепатита А).Анатоксины (вакцины против столбняка и дифтерии).Молекулярные или биосинтетические вакцины (от гепатита В).Что такое календарь прививок?Для создания у ребёнка защитного иммунитета обычно недостаточно однократной прививки. Требуется проведение курса прививок с последующей ревакцинацией для закрепления иммунитета. Иммунизация в рамках календаря профилактических прививок проводится бесплатно вакцинами отечественного и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешёнными к применению.Как подготовиться к прививке?Вакцинацию и ревакцинацию ребёнка рекомендуется делать в определённый возрастной период и в рекомендуемые промежутки времени, которые указаны в календаре прививок. На момент прививки ребёнок должен быть абсолютно здоров. За несколько дней до прививки он не должен контактировать с большим количеством людей, изменять среду и режим питания. За два-три дня до прививки и столько же дней после неё не посещайте с малышом места, где бывает большое скопление людей. За несколько дней до вакцинации не давайте ему пробовать новый прикорм, он должен получать только привычную для него еду. Новый продукт может вызвать аллергическую реакцию, которая может быть усилена вакцинацией.