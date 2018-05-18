Названы продукты и напитки, вызывающие сильную усталость

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Есть ряд продуктов и напитков, употребление которых, может спровоцировать ощущение сильной усталости и сонливости, - тем, кто работает и должен оставаться энергичным весь день, от их употребления лучше отказаться.О том, какие продукты и напитки дают эффект упадка сил, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.Чай в пакетиках. По словам врача, пакетированные чаи содержат много танина – вещества, чье влияние на человеческий организм изучено на сегодняшний день далеко не полностью. Переносимость танина зависит от генетики – у некоторых людей танин может вызывать учащенное сердцебиение и потерю хорошего самочувствия, рассказала Марина Копытько изданию «Аргументы и Факты».Кофе. Выпиваемый человеком кофе оказывает бодрящее действие, так как кофенин, сужающий сосуды, заставляет сердце биться быстрее. Но после этого идет откат назад, и человек может ощутить упадок сил. Чтобы эффект снижения тонуса не был слишком резким, пейте воду после употребления кофе.Газировка. В составе газированных напитков содержится много сахара, а также вкусовых добавок, в том числе искусственно синтезированных. Систематическое поступление этих химических веществ в организм гарантировано окажет влияние на почки, печень и опосредованно – на общее состояние человека.Выпечка. Практически все мучные изделия из разряда десертов на магазинных полках отличаются обилием простых углеводов и жира в своем составе. Диетолог констатирует: сочетание пшеничной муки, сахара, растительного или сливочного масла создает эффект «тяжелой еды», от которой клонит в сон, поскольку пищеварение отнимает дополнительные ресурсы.Готовые завтраки. Данный вид продуктов имеет высокий гликемический индекс. Это значит, что в виде ответной реакции организма произойдет резкий выброс сахара, нагружающий поджелудочную железу и способствующий выработке определенный гормонов. Как следствие этого процесса возникает упадок сил, который проходит только после нормализации уровня сахара в крови.