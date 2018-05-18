Эксперт ответил, как справиться с вечерним аппетитом

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Если вечером случаются «голодные приступы», лучше не терпеть это состояние, а все-таки слегка перекусить, дают совет диетологи.Резкое обострение аппетита возникает из-за падения уровня сахара в крови. Чтобы этого не происходило именно в вечернее время, важно нормально питаться в течение дня, считает диетолог Людмила Бабич.«Не голодайте в течение дня, иначе переедания в вечернее время будет сложно избежать», - сказала Бабич.По словам диетолога, за завтраком полезно употреблять питательные продукты, которые своими калориями будут поддерживать энергию организма в течение суток. В меню обеда Людмила Бабич посоветовала включить овощи, зелень и какое-нибудь нежирное белковое блюдо.«Через несколько часов после обеда можно устроить полдник со стаканом нежирного йогурта или небольшой порцией фруктов. На ужин – что-нибудь легкое и полезное», - отметила она.Если желание есть, возникшее поздним вечером, очень сильное, полезнее будет перекусить, чем мужественно вытерпеть голод, утверждает специалист. Для такого перекуса следует выбирать те продукты, которые не создадут тяжести в желудке, не слишком нагрузят печень и не приведут к появлению лишних сантиметров на талии.В частности, незадолго до сна по мнению диетолога приемлемо есть овощи и фрукты, но предпочтительно несладкие.«Слишком сладкие фрукты, такие как бананы или виноград, лучше оставить для полдника, отдавая предпочтения ягодам. Еще полезнее остановить свой выбор на овощах, но обязательно вареных, тушеных либо запеченных, так как жареные на сковороде либо овощи-гриль довольно тяжелы для желудка», - пояснила Людмила Бабич.Она подчеркнула, что во избежание приступов бешеного аппетита важно употреблять в течение дня достаточно жидкости – воды и чая. Зачастую выпитый стакан теплой воды или зеленого чая превосходно купирует голод и желание съесть что-то очень сытное.«Если почувствовали голод незадолго до того, как собрались ложиться спать, выпейте стакан кефира или теплого молока, – но не начинайте разогревать котлеты», - порекомендовала врач.